Posłowie KO i Lewicy zapowiadają wniosek o odwołanie szefa sejmowej Komisji Obrony Narodowej

Posłowie KO i Lewicy zapowiadają złożenie wniosku o odwołanie szefa sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michała Jacha (PiS). Poinformowali też o skierowaniu wniosku do prezydenta, Rady Ministrów i NIK ws. zmiany decyzji dotyczącej baterii Patriot.

Podczas środowego posiedzenia Komisji Obrony Narodowej posłowie opozycji zgłosili wniosek formalny o skierowanie do rządu dezyderatu ws. zmiany decyzji dotyczącej niemieckich baterii Patriot. Szef komisji Michał Jach zwrócił wówczas uwagę, że podczas wcześniejszego posiedzenie prezydium komisji nie było żadnego wniosku w tej sprawie. Po kilkunastu minutach burzliwych obrad i godzinnej przerwie posiedzenie odroczono do czwartku.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy w czwartek podczas konferencji prasowej zapowiedzieli złożenie wniosku o odwołanie Michała Jacha z funkcji szefa Komisji Obrony Narodowej. Poinformowali też, że skierują do prezydenta RP oraz Rady Ministrów wniosku o "podjęcie działań w celu zmiany decyzji szefa MON" w sprawie baterii Patriot, a także do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie sprawy.

Cezary Tomczyk (KO) podkreślił, że wniosek o odwołanie Jacha jest wyrazem sprzeciwu wobec jego działań "uniemożliwiających zajęcie się sprawią Patriotów". Zwrócił jednocześnie uwagę, że szef MON "nie wypełnia swojego konstytucyjnego obowiązku odmawiając sojusznikom stacjonowania najnowocześniejszego sprzętu na terenie Polski".

Czesław Mroczek (KO) przypomniał, że w środę "z uwagi na zachowanie posłów PiS, szczególnie przewodniczącego komisji" nie doszło do głosowania w sprawie przyjęcia dezyderatu, a "posiedzenie komisji zostało zerwane".

Marcin Kulasek oświadczył, że Lewica popiera oba wnioski. "Patriota to ten, który chce bezpieczeństwa ojczyzny i rodaków, jeśli ktoś nie chce Patriotów, to nie jest patriotą" - mówił poseł. Według niego, odpowiedź na niemiecką propozycję jest spowodowana "obsesjami szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego", który "nienawidzi Niemców".

Mirosław Suchoń (Polska 2050) powiedział, że wraz z innymi posłami swojego ugrupowania domaga się zmiany decyzji ws. przyjęcia rakiet Patriot. "Polska 2050 również popiera wniosek, aby tą sprawą zajął się rząd, pan prezydent i NIK" - zadeklarował.

Jach powiedział PAP, że nie się będzie publicznie odnosił do sprawy wniosku o jego odwołanie. Dodał, że posiedzenia komisji są rejestrowane, więc "każdy może sam się przekonać jak to wyglądało i po czyjej stronie jest racja". Pytany o zarzuty posłów opozycji o "zerwanie" posiedzenia odparł, że została zarządzona przerwa. "Politycy opozycji lubią nadawać słowom inne znaczenie" - podkreślił.

20 listopada minister obrony Niemiec Christine Lambrecht zaproponowała wsparcie dla Polski obejmujące systemy obrony przeciwlotniczej Patriot i myśliwce Eurofighter, które strzegłyby polskiej przestrzeni powietrznej.

Dzień później szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że z satysfakcją przyjął propozycję niemieckiej minister obrony. Zapowiedział wówczas, że podczas rozmowy telefonicznej ze stroną niemiecką zaproponuje by system stacjonował przy granicy z Ukrainą. 23 listopada Błaszczak poinformował, że zwrócił się do strony niemieckiej, aby proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane Ukrainie. Jak uzasadniał, "to pozwoli uchronić Ukrainę przed kolejnymi ofiarami i blackoutem i zwiększy bezpieczeństwo naszej wschodniej granicy".

Dzień później niemiecka minister obrony stwierdziła, że proponowane Polsce "Patrioty są częścią zintegrowanej obrony powietrznej NATO, co oznacza, że mają zostać rozmieszczone na terytorium NATO". Dodała, że jakiekolwiek użycie ich poza terytorium NATO wymagałoby wcześniejszych rozmów z NATO i sojusznikami.

W poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że rakiety Patriot przydadzą się w tym miejscu, gdzie rzeczywiście będą używane. Według niego rakiety z ukraińską obsługą na terenie zachodniej Ukrainy dobrze by zabezpieczały Polskę i jednocześnie byłyby rzeczywiście używane w bardzo dobrym celu, jakim jest ochrona infrastruktury ukraińskiej i jej obywateli.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska rozważy wariant przyjęcia niemieckich zestawów Patriot, jeśli Niemcy nie przekażą ich Ukrainie. Ale, jak dodał, "zwracamy uwagę na to, że przecież nikt nie chce pozyskiwać sprzętu po to, by on stał".