Posłowie KO: jeszcze nigdy upadek moralny rządu PiS nie był tak wyraźny, jak przy awansie Łukasza Mejzy

Jeszcze chyba nigdy upadek moralny rządu PiS, nie był tak wyraźny, jak przy awansie wiceministra sportu Łukasza Mejzy - ocenili w środę w Sejmie posłowie KO. Na ich pytanie dotyczące Mejzy miała odpowiedzieć wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, która jednak nie stawiła się.

W ubiegłym tygodniu Wirtualna Polska podała, że Mejza założył w przeszłości firmę medyczną, która miała się specjalizować w kosztownym leczeniu nowatorskimi metodami chorych na raka, Alzheimera czy Parkinsona. Jak twierdzi portal, Mejza miał osobiście przekonywać potencjalnych pacjentów, w tym dzieci, o skuteczności stosowanych przez firmę metod, które jednak zarówno w Polsce, jak i na całym świecie uznawane są za niesprawdzone i niebezpieczne. Według portalu interes Mejzy nie wypalił, za to pozostawił po sobie wielu oszukanych pacjentów i ich rodziny.

W środę w Sejmie posłowie KO zadali pytanie skierowane do Prezesa Rady Ministrów w "sprawie działań prowadzonych przez odpowiednie służby wobec mogących naruszać przepisy prawa czynności podejmowanych przez sekretarza stanu w MSiT w zakresie prowadzonej przez niego działalności w ramach firmy Vinci NeoClinic sp. z o.o., która polegała na oferowaniu ciężko lub nieuleczalnie chorym leczenia metodą o niepotwierdzonej skuteczności".

Prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) poinformował, że na to pytanie odpowiedzieć miała sekretarz stanu w resorcie sportu Anna Krupka, która nie stawiła się.

"To bardzo charakterystyczne, że w sprawie tej skandalicznej nominacji na wiceministra sportu, dla pana Mejzy nikt z PiS-u nie chce się wypowiadać. Nikt z PiS-u, z członków tego gabinetu nie chce bronić pana Mejzy, nie chce powiedzieć dobrego słowa o tym człowieku, bo sprawa jest po prostu nie do obrony" - powiedział poseł Marcin Kierwiński (KO)

Według niego, "historia rządów PiS, to historia wielu skandalicznych nominacji". "Wielu afer, niezrozumiałych awansów, ale jeszcze nigdy chyba upadek moralny rządu PiS, nie był tak wyraźny, jak przy tym awansie" - ocenił poseł KO.

Podkreślił, że skoro nie ma nikogo reprezentującego premiera, to będzie zwracał się do siedzących na sali posłów PiS. "Zastanówcie się z kim tworzycie koalicję. Zastanówcie się, kto pomaga wam utrzymać władzę. Zastanówcie się, kto dziś jest symbolem tego gabinetu. I naprawdę tchórzostwo pana Morawieckiego, tchórzostwo pana Kaczyńskiego nie zmienia faktu, że to wy bierzecie odpowiedzialność za tę nominację, to wy bierzecie odpowiedzialność za tego człowieka" - mówił Kierwiński.

Jak dodał, "prawda jest taka, że takich Mejz w rządzie Mateusza Morawieckiego i w rządzie Jarosława Kaczyńskiego jest więcej". "Jest Mejza od respiratorów. Jest Mejza od elektrowni. Jest Mejza od TVP, Mejza od Orlenu. I jest Mejza także od zatajania oświadczeń majątkowych, bo Mejza jest po prostu w DNA tego gabinetu" - dodał Kierwiński.

Poseł KO chciał wiedzieć jak Mejza był sprawdzany, gdy zostawał wiceministrem. "Jest naturalną rzeczą, że każdy z wiceministrów jest sprawdzany przez służby specjalne, sprawdzane są jego kontakty, jego interesy. Dlatego pytanie: jak długo wasze służby specjalne przekraczać będą wszelkie granice nieudolności, braku profesjonalizmu i krycia zwykłych aferzystów? - pytał poseł KO.

Zdaniem posła Michała Szczerby (KO) "dzisiaj jest ten dzień wstydu". "Kilkudziesięciu ministrów, ponad 100 wiceministrów i nikt nie chce na tej sali reprezentować Łukasza Mejzy. Dlaczego? Dlatego, że jego spółka oferowała osobom nieuleczalnym - dzieciom, osobom starszym niesprawdzone metody leczenia" - powiedział poseł KO.

Według niego, "mamy do czynienia z kompromitacją państwa". "Najpierw powołuje się wiceministra sportu odpowiedzialnego za dotacje, za informatyzację, za nowe technologie w sporcie, za przetargi, za miliony, a później go się sprawdza" - podkreślił Szczerba.

Poseł Dariusz Joński (KO) dodał, że oczekuje informacji premiera Morawieckiego w tej sprawie. "Ja chciałbym też zapytać, czy panu premierowi nie wstyd, jako ojcu trojga dzieci, że do swojego rządu powołał człowieka, który po prostu razem z innymi chciał żerować na nieszczęściu tych dzieci. Jak panu nie wstyd?" - podkreślił Joński.