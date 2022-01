Posłowie KO, Lewicy i Ryszard Galla krytycznie o decyzji Sejmu ws. języków mniejszości; mówią o złamaniu prawa

Posłowie KO, Lewicy i reprezentujący mniejszość niemiecką w Polsce poseł Ryszard Galla wyrazili w piątek oburzenie decyzją Sejmu o zmniejszeniu subwencji na naukę języków mniejszości narodowych. Według nich oznacza to złamanie przepisów podpisanych przez Polskę traktatów oraz polskiego prawa.

Sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych rozpatrzyła w piątek informację ministra edukacji i nauki o konsekwencjach dla mniejszości narodowych i etnicznych zmniejszenia w ustawie budżetowej na 2022 r. części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Poprawkę w tej sprawie Sejm przyjął do budżetu 17 grudnia; w czwartek odrzucił natomiast poprawkę senacką, która przywracała 39,8 mln zł przeznaczone na nauczanie w Polsce języków dla mniejszości narodowych i etnicznych. Jednym z inicjatorów decyzji klubu PiS w tej sprawie był związany z Solidarną Polską poseł klubu PiS Janusz Kowalski.

Piątkowa decyzja sejmowej większości oburzyła posłów Koalicji Obywatelskiej, Lewicy oraz reprezentującego mniejszość niemiecką w Polsce posła Ryszarda Gallę (niezrz.). Przewodnicząca sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Wanda Nowicka (Lewica), nawiązując do piątkowego posiedzenia komisji, powiedziała, że mniejsza subwencja ma dotyczyć mniejszości niemieckiej w Polsce. Taką informację - jak dodała - przekazał posłom przedstawiciel resortu edukacji i nauki.

"W tym przypadku, jeśli to rzeczywiście nastąpi, że mniejszość niemiecka zostanie pozbawiona należnej jej dotacji, młodzież i dzieci zostaną pozbawione dwóch lekcji języka niemieckiego tygodniowo. To oznacza tak naprawdę, że mamy tutaj do czynienia z podwójną czy potrójną dyskryminacją. Bo nie dość, że mniejszości narodowe i etniczne w Polsce są dyskryminowane, to mniejszość niemiecka będzie jeszcze bardziej dyskryminowana. To nie jest kraj europejski" - stwierdziła Nowicka.

Ryszard Galla zwrócił uwagę, że decyzja Sejmu uderzy w dzieci, które mają - zgodnie z polskim prawem - uczyć się języka mniejszości. Przypomniał, że Polskę obowiązują m.in. regulacje traktatowe dotyczące ochrony mniejszości narodowych i języków regionalnych. "Jestem ciekaw, jak rząd polski będzie raportował realizację zapisów tych traktatów w momencie, kiedy doprowadzają do takiego pogwałcenia konstytucji, ustawy o mniejszościach, czy ustawy o oświacie" - zaznaczył Galla.

Zbigniew Konwiński (KO) zwrócił uwagę, że decyzja Sejmu jest krzywdząca dla obywateli polskich, którzy mieszkają w naszym kraju z dziada pradziada, płacą tutaj podatki. "I na zakładników tej polityki bierze się jeszcze do tego dzieci, obudowuje się to fałszywymi, kłamliwymi tezami, rzekomo o obronie Polaków mieszkających po zachodniej stronie Odry. Gdyby przyjąć tę retorykę, gdyby przyjąć, że to jest nowa polityka polskiego rządu, a w zasadzie ministrem edukacji stał się w tej chwili pan poseł Janusz Kowalski, to aż strach pomyśleć, co za chwilę ten rząd zrobi z mniejszością białoruską w Polsce" - powiedział poseł KO.

Dodał, że w ostatnim czasie miał okazję rozmawiać z przedstawicielami Kaszubów i Ukraińców. "Oni wszyscy się niepokoją czy oni nie będą następni. Żyjemy w XXI wieku, wydaje nam się, że o pewnych rzeczach nie powinniśmy już mówić, one powinny być +oczywistą oczywistością+, ale niestety okazuje się, że w tej chwili PiS stał się zakładnikiem posła Kowalskiego" - oświadczył Konwiński.

Nowicka zapowiedziała, że posłowie z sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych zwrócą się do MEiN o wskazanie podstawy prawnej do ograniczenia subwencji na naukę języka niemieckiego.

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął poprawkę do projektu ustawy budżetowej na rok 2022, zakładającą zmniejszenie wydatków o 39,8 mln zł w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Pozyskane środki przeznaczono na rzecz zwiększenia rezerwy celowej, w nowo utworzonej pozycji "Środki na nauczanie języka polskiego w Niemczech".

W uzasadnieniu poprawki wskazano, że od 1 września 2022 r. planowane są zmiany organizacyjne w nauczaniu języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej, realizowanym w formie dodatkowej nauki języka mniejszości, polegające na zmniejszeniu tygodniowego wymiaru nauczania o dwie godziny.

W styczniu ustawę budżetową rozpatrywał Senat i zaproponował poprawkę przywracającą 39,8 mln zł na nauczanie w Polsce języków dla mniejszości narodowych i etnicznych, o które Sejm pomniejszył subwencję oświatową dla samorządów. W czwartek Sejm odrzucił również tę poprawkę. Teraz ustawa budżetowa czeka na podpis prezydenta.