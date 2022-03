Posłowie KO oburzeni kandydaturami do KRS; apelują o wstrzymanie powołania nowej Rady

Posłowie Koalicji Obywatelskiej wyrazili w czwartek oburzenie listą kandydatur do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Zaapelowali do PiS, by wycofało się z powołaniem KRS i uchwaliło zaproponowane przez KO i Lewicę zmiany, których celem jest odpolitycznienie wymiaru sprawiedliwości.

W czwartek wieczorem sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka ma rozpatrzeć kandydatury do nowej KRS. Na liście kandydatów wskazanej przez PiS i Prezydium Sejmu znajduje się 15 nazwisk. Wśród nich jest 12 sędziów zasiadających obecnie w KRS. Zaproponowano też jednak kandydaturę b. wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, który podał się do dymisji po wybuchu tzw. afery hejterskiej w MS, oraz inna b. wiceszefowa tego resortu Anna Dalkowska, powołana niedawno do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kandydatury te budzą wątpliwości części mediów, środowisk prawniczych i polityków KO. "Dziś, kiedy mamy do czynienia z największym kryzysem humanitarnym po II wojnie światowej, kiedy mamy do czynienia z rosyjską agresją w Ukrainie, kiedy za naszą wschodnią granicą dzieją rzeczy, o których jeszcze do niedawna nie bylibyśmy w stanie nawet pomyśleć, aktualne staje się pytanie czy Polska będzie nadal należeć do grupy państw zachodniej Europy - NATO i UE, czy też polskie władze będą podążać bardzo złą drogą czerpania pseudowartości z takich krajów niedemokratycznych, jak m.in. nasi wschodni sąsiedzi" - mówił szef klubu KO Borys Budka na czwartkowej konferencji prasowej.

Jak dodał, praworządność to nie tylko jeden z fundamentów UE, ale też NATO. Europejskie Trybunały (TSUE i Europejski Trybunał Praw Człowieka) z kolei uznały sposób wyboru członków polskiej KRS za niezgodny z zasadą niezależności władzy sądowniczej. "Teraz, gdy na stole leżą bardzo dobre rozwiązania ustawowe, zgłoszone przez KO i klub Lewicy, które pozwalają pożegnać tę niekonstytucyjną KRS i uruchomić środki z UE, PiS na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie chciał przeforsować nową, niekonstytucyjną neo-KRS i to z osobami, które nigdy nie powinny się w takich gremiach znaleźć" - zaznaczył Budka.

Wiceszefowa komisji sprawiedliwości Kamila Gasiuk-Pihowicz oceniła, że kandydaci do KRS stanowią "listę wstydu polskiego wymiaru sprawiedliwości". "Mamy na tej liście osobę znaną w przestrzeni publicznej jako herszt hejterskiej szajki działającej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jest tam koleżanka ministra sprawiedliwości z podstawówki, która słynie z prześladowania sędziów broniących niezależności polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jest także człowiek, któremu nie udało się nawet zgromadzić 25 podpisów poparcia, a który ostatnio zasłynął wpisami, których nie powstydziłby się jakiś radziecki strateg, w których podpowiadał jak szybko i sprawnie można pokonać Ukrainę" - wymieniła posłanka KO.

Jak dodała, wobec kolejnego z kandydatów - według doniesień medialnych - toczy się postępowanie dotyczące antysemickich wpisów. "Tych ludzi łączy jedno: są to ludzie, którzy wiele zawdzięczają władzy i zapewne w związku z tym chcą także bardzo się tej władzy przypodobać, wykonywać jej polecenia" - stwierdziła Gasiuk-Pihowicz. "To nie są europejskie standardy - to są standardy znane z orbanowskich Węgier i putinowskiej Rosji" - oceniła posłanka.

Politycy KO zaapelowali do PiS, by zrezygnowało z powołania nowej KRS i uchwaliło zaproponowane przez KO i Lewicę zamiany w sądownictwie, których celem jest odpolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa oraz likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a tym samym - jak mówił Budka - wypełnienie zaleceń instytucji europejskich.

Procedura wyboru 15 sędziów - członków 25-osobowej KRS - została w styczniu 2018 r. znowelizowana. Zgodnie z obecnymi przepisami ostatecznego wyboru tych członków Rady dokonuje Sejm większością 3/5 głosów. Wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie. Reforma ta była i jest krytycznie oceniana przez część środowiska prawniczego i polityków. Ich zdaniem, zmiana sposobu wyboru sędziów - członków KRS doprowadziła do m.in. braku niezależności tej Rady od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Organizacja KRS jest też jednym z przedmiotów sporu polskiego rządu z instytucjami europejskimi.

Po wpłynięciu do Sejmu kandydatur sędziów na członków KRS, po ich zweryfikowaniu, są one przekazywane posłom i podane do publicznej wiadomości. Następnie marszałek zwraca się do klubów poselskich o wskazanie kandydatów na członków KRS. Kluby wskazują, spośród otrzymanej listy, nie więcej niż dziewięciu kandydatów na członków Rady. Gdyby łączna liczba kandydatów dodana przez wszystkie kluby była mniejsza niż 15, to Prezydium Sejmu wskazuje spośród kandydatów pozostałą liczbę.

KRS składa się z 25 osób: I prezesa Sądu Najwyższego, ministra sprawiedliwości, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawiciela prezydenta, 15 członków wybranych spośród sędziów: SN, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, 4 członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz 2 członków wybranych przez Senat spośród senatorów.

Do zadań KRS należy m.in.: rozpatrywanie kandydatur na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów powszechnych i sądów wojskowych oraz asesorów sądowych; opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sądownictwa i sędziów.