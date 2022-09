Posłowie KO: projekt ustawy pomocowej dot. źródeł ciepła to kolejny przykład chaosu w działaniach rządu

Projekt ustawy pomocowej dotyczącej źródeł ciepła to kolejny przykład chaosu w działaniach rządu; jeśli wejdzie w życie w obecnym kształcie, spółdzielnie mieszkaniowe i mieszkańcy zostaną pozbawieni jakiejkolwiek pomocy - przekonywali w piątek posłowie klubu KO Tomasz Nowak oraz Krzysztof Gadowski.

W piątek Sejm na pilnym, jednodniowym posiedzeniu zajmie się rządowymi projektami ustaw wprowadzającymi dodatkowe możliwości dofinansowania innych źródeł ciepła niż węgiel, w tym projektem dotyczącym wsparcia odbiorców ciepła używających do opalania pelletu, LPG, oleju opałowego, drewna opałowego i używających ciepła systemowego.

Przed rozpoczęciem posiedzenia posłowie klubu KO - Tomasz Nowak i Krzysztof Gadowski zorganizowali w Sejmie konferencję prasową. "Mamy dość głosów mówiących o tym, że rachunki naszych mieszkańców w spółdzielniach mieszkaniowych, wspólnotach mieszkaniowych mogą wzrosnąć o 100, 120, 150, a nawet w niektórych przypadkach o 200 procent" - mówił Nowak. Według niego projekt ustawy pomocowej dotyczącej źródeł ciepła zawiera taki "wzór wyliczania", "że większość spółdzielni mieszkaniowych, mieszkańców będzie wykluczonych, (...) zostaną pozbawieni jakiejkolwiek pomocy".

"Wzór zastosowany przez rząd w rozliczeniu - skomplikowany, wyliczany gdzieś na stronie - powoduje, że ta rekompensata, która powinna być przyznana przedsiębiorstwom energetycznym produkującym prąd, nie będzie im przyznana, a jak im nie będzie przyznana, to wówczas w rachunkach nie poczujemy tej obniżki obiecywanej przez rząd . (...) Jest to niestety oszustwo, które odczują wszyscy, jeśli ta ustawa w tym kształcie bez naszych poprawek będzie zastosowana" - powiedział Nowak.

"KO proponuje poprawkę zmieniającą fundamentalnie wzór zastosowany przez rząd. Upraszczamy go i powodujemy, że rzeczywiście obniżka będzie obniżką, a nie podwyżką" - powiedział polityk.

Według innego posła klubu KO Krzysztofa Gadowskiego, "ta ustawa to kolejny chaos, bałagan w działaniach rządu". "Dziś rząd mówi tak: do gazu dopłacimy 500 zł Polakom, do drewna kawałkowego - 1000 zł, 2000 zł do oleju, 3 tys. zł do ogrzewania się pelletem. Skąd wzięły się te wartości, te cyfry?" - pytał. Gadowski podkreślił, że KO postuluje, by "każdy powinien otrzymać trzy tysiące złotych wysokości tego dodatku, niezależnie, czy ogrzewa pelletem, olejem, czy ogrzewa drewnem kawałkowym".

W piątek rano minister klimatu i środowiska Anna Moskwa mówiła w Programie Pierwszym Polskiego Radia, że projekt ustawy, nad którą w piątek będzie pracował Sejm "obejmie wszystkich użytkowników ciepła, którzy potencjalnie mogą być dotknięci podwyżkami przede wszystkim z powodu wzrostu cen surowca - przede wszystkim gazu i węgla, ale też pozostałych". "Dofinansowanie będzie dla tego podmiotu, który dostarcza ciepło. Czyli jeżeli sami dla siebie dostarczamy ciepło, czyli kupujemy pellet, LPG, drewno, czy olej, wtedy najwięcej dostaniemy na pellet - po 3 tys. zł, tak, jak przy węglu; przy LPG - 500 zł, bezpośrednio w gminie" - tłumaczyła Moskwa. Jak wyjaśniła, jeżeli odbiorca ma ciepło w kaloryferze od zewnętrznego dostawcy, "wtedy ten dostawca zadba o to, żeby była odpowiednia rekompensata i żebyśmy my już dostali pomniejszony rachunek".

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła przewiduje m.in. jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG, olej opałowy, przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zgodnie z projektem dodatek wynosi 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł. Dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy - 2 tys. zł.