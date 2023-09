Posłowie KO pytają: czy lotnisko Okęcie pójdzie "pod młotek"

Zadajemy dziś publiczne pytanie, czy lotnisko Okęcie pójdzie "pod młotek"; stawiamy niestety tezę, że wszystkie ostatnie działania, które podejmuje rząd PiS przybliżają nas do tego scenariusza - mówił w środę poseł KO Michał Szczerba. "To są czyste insynuacje i nic poza tym" - odpowiada Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

W środę, przy lotnisku Okęcie w Warszawie odbyła się konferencja prasowa posłów Koalicji Obywatelskiej Michała Szczerby oraz Dariusza Jońskiego. Tematem konferencji było "czy Okęcie pójdzie pod młotek?". Posłowie poinformowali o przeprowadzeniu kontroli poselskiej w Porcie Lotniczym Okęcie.

"Dzisiaj zadajemy publiczne pytanie, czy Okęcie pójdzie pod młotek? I stawiamy niestety tezę, że wszystkie ostatnie działania, które podejmuje rząd PiS przybliżają nas do tego scenariusza" - powiedział Szczerba. Poinformował o danych dotyczących nieruchomości, które zostały wyprowadzone ze spółki Porty Lotnicze do spółki CPK.

Poseł przypomniał, że w maju br. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął rozstrzygnięcie, że z chwilą otwarcia CPK i przeniesienia ruchu komercyjnego, port lotniczy Okęcie straci status portu lotniczego. Jak zaznaczył, nie istnieje ustawowa ochrona terenów lotniskowych Okęcia przed wyprzedażą po likwidacji portu lotniczego.

"Spółka CPK do której wniesiono 1317 nieruchomości dysponuje nimi. Te nieruchomości zostały wyprowadzone ze Skarbu Państwa, i tak naprawdę w sposób absolutnie formalny rozpoczyna się prywatyzacja tej spółki, ale także tych terenów, które stanowią majątek narodowy" - mówił Szczerba.

Joński zaznaczył, że z dokumentów, które rząd przygotował i przyjął wynika wprost, że w momencie otwarcia lotniska CPK, Okęcie ma być zamknięte. "Dostaliśmy nawet informację z CPK, co tutaj ma się znajdować" - zaznaczył. "Mają znajdować się tu domy, kościół, jezioro" - powiedział poseł KO.

"14 września PiS postawił kropkę nad i. Mamy akt notarialny, w którym CPK nabyło akcje Portów Lotniczych, a więc nabyło akcje 1317 nieruchomości" - dodał. "Ja zadaję pytanie premierowi Morawieckiemu: kto ma kupić te grunty?" - dodał. Kto ma kupić tereny po lotnisku?" - dodał poseł.

"Z dokumentów do których dotarliśmy, wynika jednoznacznie, że po włączeniu tego majątku do CPK ma powstać spółka celowa, która ma obracać tymi nieruchomościami i wchodzić w porozumienia z deweloperami komercyjnymi. Tu ma być budowane nowe miasto, nowa dzielnica, bez zgody miasta stołecznego Warszawy" - powiedział Szczerba. Na żadnym etapie tych działań i ustawowych i faktycznych, w tej sprawie nie zapytano o głos i warszawianek i warszawiaków, ani prezydenta Warszawy, ani radnych stolicy - dodał.

"Wczoraj usłyszeliśmy, że część z tych 1317 nieruchomości jest w trakcie sprzedaży. W pierwszej kolejności pod młotek idą mieszkania. Jest ich 19" - stwierdził Joński. "Nie pozwolimy, żeby to sprywatyzować, żeby to sprzedać, żeby ktokolwiek zarobił na tym ogromne pieniądze. Dlatego będziemy to monitorować do końca" - oświadczył poseł.

Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK w rozmowie z PAP odniósł się do słów polityków KO: "Rzeczywiście, Państwowe Porty Lotnicze weszły w skład grupy kapitałowej CPK, tak jak przesądziła o tym ustawa obowiązująca od roku" - powiedział.

Na pytanie, czy możliwa jest sprzedaż lotniska na Okęciu, polityk zaprzeczył: "Nie ma planów sprzedaży, posłowie Szczerba i Joński nie przedstawili nawet dowodów na istnienie takiego planu. To są czyste insynuacje i nic poza tym".

Horała odniósł się również do słów Jońskiego, według którego CPK poinformowało posła KO o planach na zagospodarowanie lotniska w przyszłości: "To jest nieprawda, oni odnoszą się do dokumentu opracowania analitycznego teoretycznego, które powstało w ramach prac nad przyszłościowym planem zagospodarowania Warszawy. Opracowanie mówi, że gdyby kiedyś w przyszłości zapadła decyzja żeby zbudować tam osiedle to jak ono mogłoby wyglądać, bo tego typu plany sięgające do roku na przykład 2040-2050 trzeba również przynajmniej przeanalizować i rozważyć, decydując o kierunkach zagospodarowania przestrzennego".

"Na tym opracowaniu na drugiej stronie jest napisane, że decyzja o likwidacji lotniska Chopina nie zapadła, w związku z czym opracowanie ma charakter teoretyczny" - dodał.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W jego ramach na ok. 3 tys. ha ma powstać Port Lotniczy Solidarność.