Posłowie KO: rząd PiS próbuje wmówić Polakom, że zrywał z importem rosyjskiej ropy

Premier Mateusz Morawiecki i rząd PiS próbuje wmówić Polakom, że zrywał z importem rosyjskiej ropy; oczekujemy natychmiastowych wyjaśnień, dlaczego PKN Orlen od 2016 roku zwiększał import ropy naftowej z Rosji - mówili w czwartek posłowie KO Arkadiusz Myrcha i Paweł Poncyljusz.

Posłowie KO zorganizowali w Sejmie konferencję prasową pt. "Jak PiS stawiał na ropę z Rosji". "Premier Morawiecki w dość cyniczny i bezczelny sposób kolejny raz okłamuje Polaków. Próbuje Polakom wmówić, że rząd PiS zrywał w jakikolwiek sposób z importem rosyjskiej ropy. Że od samych początków rządów PiS nastąpiło ograniczenie jej importu" - oświadczył Myrcha.

Tymczasem - według niego - po 2015 roku ówczesny prezes PKN Orlen Wojciech Jasiński "dostał nową misję - spółka PKN Orlen zerwała tak naprawdę z przygotowaniami czynionymi przez poprzednika pana prezesa, Jacka Krawca, do zawarcia długoterminowej umowy na dostawy ropy z Saudi Aramco". "Jednocześnie prezes Jasiński aneksował umowę z dostawcą rosyjskiej ropy, ze spółką Rosnieft, jednocześnie podpisując także umowę z jej szwajcarską odnogą (...) na zwiększenie wolumenu, czyli ilości importowanej ropy do Polski" - dodał Myrcha.

Jak oświadczył, oczekuje od premiera Morawieckiego "natychmiastowych wyjaśnień, dlaczego spółka PKN Orlen od 2016 roku zwiększała import ropy naftowej z Rosji".

Poncyljusz przypomniał, że posłowie KO pytali dwa tygodnie temu podczas posiedzenia Sejmu o to, "czy prawdą jest że nadal PKN Orlen importuje rosyjską ropę, tę rosyjską ropę, która dofinansuje dziś wojnę". "Na te pytania ze strony KO nie dostaliśmy żadnej konkretnej odpowiedzi. Jedyna konkretna odpowiedź, która się pojawiła, to to, że tylko już 10 proc. ropy w Polsce jest importowanej z Rosji" - zauważył polityk.

"To że dziś Polska już i Orlen nie otrzymuje ropy z Rosji to nie zasługa prezesa (PKN Orlen) Daniela Obajtka czy premiera Morawieckiego, tylko zasługa Władimira Putina, który po prostu zamknął te rurociągi" - stwierdził Poncyljusz.

W środę premier Mateusz Morawiecki przekazał na konferencji prasowej, że na początku 2023 r. Polska zmniejszyła import rosyjskiej ropy do 10 proc., a w lutym, marcu tego roku będzie to zero lub bliskie zeru. "Od 2016 r. realizowaliśmy redukcję importu z ropy. Zmniejszyliśmy to do 10 proc. na początku tego roku, a luty marzec to będzie zero lub bliskie zeru" - powiedział szef rządu, pytany o zakupy rosyjskiej ropy przez PKN Orlen, Jak dodał, Polska mogłaby nie odbierać zakontraktowanej ropy z Rosji, ale i tak musiałaby za to płacić. Wcześniej rzecznik rządu Piotr Müller przedstawił dane, z których wynika, że w 2016 r. ok. 87 proc. ropy pochodziło z kierunku rosyjskiego, a 2021 r. - 46 proc.

W sobotę PKN Orlen poinformował, że nie otrzymuje dostaw ropy naftowej z Rosji, a dostawy surowca rurociągiem "Przyjaźń" do Polski zostały wstrzymane przez stronę rosyjską. Koncern zapewnił jednocześnie, że jest w pełni przygotowany na taką sytuację. PKN Orlen podkreślił również wówczas, że zrezygnował ze sprowadzania ropy naftowej drogą morską oraz gotowych paliw z Rosji już od początku wojny w Ukrainie, czyli znacząco wcześniej niż wprowadzono embarga unijne na tego typu dostawy.