Posłowie KO: służby nieudolne wobec napływu zanieczyszczonego zboża

Parlamentarzyści KO, którzy przeprowadzili kontrolę poselską w instytucjach podległych ministerstwom: rolnictwa, aktywów państwowych i finansów, zarzucili nieudolność służbom kontrolnym i celnym wobec napływu zanieczyszczonego zboża z Ukrainy.

"Służby słowackie potrafiły znaleźć pestycydy w mące i zakazały przetwarzania zboża ukraińskiego" - podkreśliła w piątek na konferencji prasowej w Sejmie posłanka Dorota Niedziela.

Jak zaznaczyła, od Krajowej Administracji Skarbowej parlamentarzyści dowiedzieli się, że "do pewnego momentu były prowadzone prace nad stworzeniem tranzytu i zostały przerwane". Posłanka pytała, co się stało z tysiącami ton zboża technicznego - bez badań - które "nie ma prawa być sprzedane jako konsumpcyjne ani paszowe". Zauważyła, że nie ma informacji, by zboże posłużyło zwiększeniu produkcji alkoholu do produkcji biopaliw.

Posłanka Marta Wcisło przedstawiając wyniki z kontroli w Głównym Inspektoracie Sanitarnym przytoczyła dane o ponad 470 tys. ton zboża sprowadzonego w ostatnim kwartale ub. r. i ponad 100 tys. ton w bieżącym roku. Jak mówiła, z granicy zawrócono 170 transportów zboża, przewożonego "nawet w cementowozach". Dodała, że zanieczyszczenia stwierdzono także w już dostarczonych partiach.

"To afera wielkich rozmiarów. Widzimy słabość polskich służb kontrolnych i celnych, które nie radzą sobie z tym problemem" - powiedział Piotr Borys. Zaznaczył, że posłowie nie otrzymali odpowiedzi na wszystkie pytania. Zapowiedział, że po uzyskaniu kolejnych informacji przedstawią je mediom.

Napływ zboża z Ukrainy ma być tematem rozmowy ministra rolnictwa Roberta Telusa z jego ukraińskim odpowiednikiem Mykołą Solskim oraz z przedstawicielami ponad 20 firm handlujących zbożami. "Mam nadzieję, że dojdzie do spotkania i podpisania pewnego porozumienia" - powiedział w piątek w Studiu PAP szef resortu rolnictwa, odnosząc się do zawarcia polsko-ukraińskiego porozumienia w sprawie eksportu zboża.

"Jeżeli by to się nam udało (...) to byśmy sobie bardzo pomogli. Wtedy nie byłoby już napływu, tylko byłby wypływ z Polski" - stwierdził. Według Telusa potrzebne są firmy, które kupią zboże od polskich rolników i je wyeksportują.