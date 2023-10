Posłowie KO: wyniki kontroli NIK ws. TVP są bulwersujące; skala Bizancjum jest niebotyczna

Wyniki kontroli NIK ws. TVP są bulwersujące, wskazują na olbrzymie nadużycia w tej instytucji. Skala tego Bizancjum jest niebotyczna - mówili w piątek posłowie KO Jan Grabiec i Cezary Tomczyk. Zapowiedzieli również złożenie do prokuratury zawiadomienia w sprawie nieprawidłowości w TVP.

W piątek Najwyższa Izby Kontroli przedstawiła wyniki kontroli pt. "Funkcjonowanie, gospodarka finansowa i wydatkowanie środków przez spółkę Telewizja Polska S.A." Jak poinformowali, kontrola dotyczyła okresu od 1 stycznie 2021 roku do lipca b.r. Jak podkreślono na konferencji prasowej, kontrola polityki finansowej i wydatków w TVP wykazała liczne nieprawidłowości, m.in. generowanie zbędnych kosztów i działanie na szkodę spółki.

"W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych NIK ocenia negatywnie działalność spółki Telewizja Polska S.A. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości, ich wymiar, ale i ryzyko powielenia się tych błędów i niedostatków w innych aspektach działalności kontrolowanej jednostki nie pozwoliła na wydanie oceny pozytywnej" - oświadczył prezes NIK Marian Banaś.

Do ustaleń NIK odnieśli się w piątek w Sejmie posłowie KO Cezary Tomczyk i Jan Grabiec. "Te wyniki kontroli NIK są bulwersujące. Wskazują na skandaliczne nadużycia w tej instytucji" - mówił na konferencji prasowej Grabiec. Jak dodał, sprawa dotyczy pieniędzy publicznych. Przypomniał jednocześnie, że w ciągu ostatnich lat "z naszych kieszeni TVP uzyskała 4 mld zł w postaci abonamentu i 12 mld zł z tytułu specjalnych dopłat z budżetu państwa na funkcjonowanie TVP".

Poseł Cezary Tomczyk zwracał uwagę na zarobki pracowników TVP, które zostały ujęte w raporcie NIK. Zdaniem polityka KO, pracowników TVP należy tytułować milionerami. "Okazuje się, że pracować w Telewizji Polskiej, być tym propagandzistą, to prawie jak wygrać w totolotka, bo pensje są takie, jak z totolotka. Miliard w środę. Miliard w sobotę" - mówił polityk KO.

Jak zauważył, najniższa emerytura w Polsce wynosi 1588 zł, natomiast średnia pensja nauczyciela 4860 zł. "Ale średnia pensja pana Olechowskiego, który był szefem Wiadomości i szefem TAI to 125 tys. zł" - dodał Tomczyk. Wskazał, że 10 najlepiej zarabiających pracowników TVP to tylko w 2022 roku - 9 mln zł.

"Skala tego Bizancjum, tego rozpasania, jeżeli chodzi o TVP, jest niebotyczna" - ocenił. "Te pieniądze nie są za nic. Te pieniądze są za kłamstwo. Cała ta władza PiS, która w tej chwili w Polsce urzęduje, opiera się na kłamstwie. A tuba propagandowa PiS-u, czyli telewizja zwana kiedyś publiczną, jest tym podstawowym narzędziem, żeby robić ludziom wodę z mózgu" - powiedział poseł.

Dodał, że nieprawidłowości, na jakie wskazał NIK, dotyczą nie tylko zarobków pracowników TVP, ale również: "przetargów, dzielenia umów, przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków".

Poinformował również, że politycy KO na podstawie raportu NIK, jak również swoich własnych kontroli, przygotują duży, masywny raport oraz zawiadomienie do prokuratury ws. przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków przez wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina, ministra kultury Piotra Glińskiego, premiera Mateusza Morawieckiego i szefa Telewizji Polskiej.

W reakcji na publikację NIK opublikowany został również komunikat TVP, w którym telewizja odnosi się do zarzutów stawianych przez Izbę. "NIK przeprowadzając przedmiotową kontrolę nie uwzględniła specyfiki TVP jako nadawcy publicznego, nienastawionego na zysk, realizującego misję publiczną, obejmującą w szczególności powszechność i ciągłość dostępu do usług medialnych. Ocena realizacji zadań misji publicznej (w tym ich finansowania, wydatkowania środków) należy do innego konstytucyjnego organu państwa, tj. Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji" - oświadczyła TVP.

"Spółka posiada status przedsiębiorcy oraz prowadzi działalność gospodarczą, to jednak, w świetle prawa, różni się istotnie od przedsiębiorców, których właścicielami są podmioty prywatne, w szczególności od wszystkich pozostałych nadawców telewizyjnych działających w Polsce. Nie można do działalności Spółki stosować kryterium prostego rachunku ekonomicznego i na jego podstawie kwalifikować określone wydatki, inwestycje, czy poniesione straty jako przejaw niegospodarności, niecelowości, czy nierzetelności, bez odniesienia tych zdarzeń ekonomicznych do realizowanych przez Spółkę zadań misji publicznej" - czytamy.