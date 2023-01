Posłowie KO z kontrolą poselską do Komendy Głównej Policji

Posłowie KO poinformowali, że w piątek o godz. 11.00 udadzą się do Komendy Głównej Policji z kontrolą poselską w związku z doniesieniami o zakupie przez policję "nowego narzędzia śledczego" za kwotę prawie 6,5 mln zł.

Według doniesień radia RMF FM, Komenda Główna Policji pozyskała licencje do nowych, specjalistycznych narzędzi informatyki śledczej."

Policja bez problemu sprawdzi, co lajkujesz w sieci - jeżeli uzna, że jest taka potrzeba. Dotrze do wszystkich zasobów twojego telefonu czy tabletu, nawet tych szyfrowanych i usuniętych. Będzie też mogła na żywo śledzić twoją lokalizację" - podaje radio.

Poseł Dariusz Joński (KO) powiedział w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie, że w grudniu ubiegłego roku Komenda Główna Policji kupiła "nowe narzędzie śledcze" za kwotę prawie 6,5 mln złotych.

"To nowe narzędzie śledcze będzie mogło sprawdzić co, każdy obywatel lajkuje, z kim pisze przez telefon, jakie maile wysyła. Będzie mogło sprawdzić całą zawartość telefonu, także tą zawartość, która została skasowana, która jest zaszyfrowana, będzie mogła na bieżąco również sprawdzać lokalizację użytkowników " - mówił Joński.

Dodał, że "oczywiście w całej Europie służby korzystają z takiej kontroli operacyjnej, ale ona jest stosowana wobec przestępców", którzy są podejrzewani popełnianie największych przestępstw, a nie używana "do powszechnej inwigilacji".

Zdaniem posła Michała Szczerby (KO) "nowe narzędzie może być wykorzystywane politycznie". "Dlatego naszym obowiązkiem w roku wyborczym jest poddanie tych zakupów Komendy Głównej Policji pełnej kontroli i stąd ta kontrola poselska, która jutro o godz. 11 się rozpocznie" - powiedział Szczerba.

Według niego, dzięki nowemu sprzętowi "policja będzie miała prawo wejść do każdego smartfona i przejrzeć całkowitą historię, dokonać ściągnięcia z chmury wszystkich danych, odtworzyć usunięte dane oraz zebrać wszelkie informacje na temat preferencji czy profilu danego obywatela". "To wszystko o czym mówimy z posłem Jońskim będzie odbywało się bez kontroli sądowej" - zaznaczył poseł KO. Dlatego - dodał - chcą "dokładnie sprawdzić jak to się stało, że ta procedura zamówienia została rozpoczęta".

Rzecznik PiS Rafał Bochenek pytany w czwartek przez dziennikarzy o zakup przez policję tego sprzętu odparł, że "policja, ABW i wszystkie służby, które dbają o bezpieczeństwo wewnętrzne polskich obywateli mają prawo do zakupowania takiego oprogramowania i programów, które będą gwarantowały bezpieczeństwo polskim instytucjom".

Bochenek zaznaczył, że wszystko co robią polskie służby, policja musi odbywać się w granicach i na podstawie przepisów prawa. "Także zakupy tego rodzaju oprogramowania muszą się odbywać zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych" - podkreślił.