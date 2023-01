Posłowie KO zwracają się do rządu z pytaniem co zrobi w sprawie obniżenia cen biletów kolejowych

Pytanie, jakie działania podejmie rząd w celu obniżenia cen biletów na PKP Intercity, które ostatnio drastycznie wzrosły - ponowili w środę posłowie KO Cezary Grabarczyk i Franciszek Sterczewski. Według nich reprezentanci rządu nie przedstawili posłom żadnej konkretnej propozycji w tej sprawie.

Nawiązując do niedawnych podwyżek cen biletów przez PKP Intercity, posłowie KO podkreślali na konferencji prasowej, że mimo wtorkowej zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, iż ceny biletów zostaną obniżone, podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury ze strony rządu nie padła żadna konkretna propozycja jak to zrobić.

"Panie Mateuszu Morawiecki, dlaczego nie potraficie się porozumieć w rządzie, ile Polki i Polacy mają czekać na to, żebyście mogli wycofać się z tych podwyżek" - mówił Sterczewski zwracając się do premiera.

Stwierdził, że można zastosować pomysły, które przedstawia opozycja, np. obniżkę do 0 proc. VAT-u na bilety kolejowe i obniżkę cen energii dla transportu publicznego. "Są rozwiązania, wystarczy z nich skorzystać, jak długo Polacy mają płacić astronomiczne ceny za dostęp do kolei" - powiedział Sterczewski. Zapewnił, że "przepisy unijne nie przeszkadzają w tym, aby VAT na bilety kolejowe był niski".

Poseł Grabarczyk - b. minister infrastruktury w rządzie PO-PSL - powiedział, że "podwyżka cen biletów na Intercity odcina wiele polskich rodzin od korzystania z tego doskonałego środka transportu".

Zwrócił zarazem uwagę, że z końcem 2022 roku PKP Energetyka, czyli firma, która zaopatruje wszystkich przewoźników w energię elektryczną, została odkupiona przez PGE, za kwotę wyższą od tej, za którą poprzednio PKP Energetyka została sprzedana. Grabarczyk dodał, że PKP Energetyka musi pozyskiwać energię z rynku, natomiast spółka PGE nie jest zainteresowana, by obniżyć ceny dostarczanej energii, a PKP Intercity tłumaczyło znaczną podwyżkę cen właśnie skokiem cen energii.

"To znaczy, że rząd, zobowiązując PGE do odkupienia PKP Energetyki zorganizował zrzutkę, za którą płacą wszyscy pasażerowie PKP Intercity" - powiedział Grabarczyk.

"Stąd dziś powtarzamy pytanie, co zrobi rząd, aby Polacy mogli podróżować koleją płacąc niskie ceny za bilety kolejowe" - podkreślił poseł KO.

PKP Energetyka wcześniej należała do PKP S.A. i została sprzedana we wrześniu 2015 r. za kwotę 1,41 mld zł funduszowi CVC Capital Partners. W końcu grudnia ub.r. PGE odkupiła spółkę, ale transakcja czeka jeszcze na zatwierdzenie przez UOKIK. PGE kupuje 100 proc. udziałów PKPE Holding, który kontroluje m.in. spółkę PKP Energetyka za 1,913 mld zł. Cena została określona w oparciu o wartość przedsiębiorstwa, ustaloną na 31 marca 2022 r. w wysokości ok. 5,944 mld zł - podano w komunikacie PGE. Prezes PGE Wojciech Dąbrowski mówił pod koniec ub.r., że na transakcję składa się zapłata 1,9 mld zł w gotówce i przejęcie 4 mld zł długu.

Premier Mateusz Morawiecki na wtorkowej konferencji prasowej zapowiedział, że ws. cen biletów kolejowych w najbliższych dniach będzie rozmawiał z kierownictwem Ministerstwa Infrastruktury. Zapewnił, że "na pewno na tym poziomie, na jakim dzisiaj ceny są, one nie pozostaną".

Rzecznik rządu Piotr Müller podczas środowej konferencji prasowej zapytany, czy jest już data spotkania premiera z kierownictwem MI ws. cen biletów kolejowych, odpowiedział, że nie zna jeszcze konkretnej daty, ale zapewne "odbędzie w najbliższym czasie". Dodał, że "dyspozycje dotyczące działań w tym obszarze zostały wydane już wcześniej, teraz jest kwestia ich weryfikacji i efektów oraz sprawdzenia, co jeszcze można w tym obszarze zrobić".

Rzecznik rządu pytany, dlaczego VAT na bilety PKP SA wynosi 8 proc., wskazał, "jest określony limit zerowych stawek VAT, które może wprowadzić każdy kraj UE" i jeżeli ten limit zostaje przekroczony, to trzeba zrezygnować z innych zerowych stawek VAT-owskich. "To jest zawsze dylemat, w którym obszarze państwo UE chce zerować stawki VAT-owskie. Dlatego np. zdecydowaliśmy się na zerowy VAT na żywność, bo on jest kluczowy dla nas, a nie na inne rozwiązania" - powiedział Müller.

W ubiegłym tygodniu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przekazał PAP, że "w tym roku w ramach umowy PSC (umowa na świadczenie usług publicznych - PAP) PKP Intercity otrzyma 1 mld 290 mln i dodatkowo 575 mln z budżetu". Dodał, że łącznie będzie to niemal 1,9 mld zł. "To spowodowało, że podwyżka biletów nie wynosi 53 proc., a 11,8 proc. w pociągach, gdzie przejazd jest dotowany, czyli w TLK/IC. Z kolei pociągi komercyjne (Pendolino i ekspresowe - PAP) mają zwyżkę cen biletów na poziomie inflacji" - podkreślił wówczas szef resortu infrastruktury.

Na początku stycznia spółka PKP Intercity poinformowała, że od 11 stycznia zaczyna obowiązywać nowy cennik biletów. Ceny bazowe biletów jednorazowych w pociągach Pendolino wzrosną średnio o 17,8 proc., w pociągach EIC o 17,4 proc., a w pociągach TLK/IC średnio o 11,8 proc. Zapowiedzianą podwyżkę cen biletów uzasadniono wzrostem cen prądu.

Z danych resortu infrastruktury wynika, że z połączeń TLK/IC korzysta 90 proc. pasażerów PKP Intercity. Ich dotyczy zmiana cen o 11,8 procent. Z kolei pasażerowie pociągów kategorii EIP (Pendolino) i EIC (ekspresowe) to łącznie 10 proc. ogólnej liczby korzystających z usług PKP Intercity. Te połączenia nie są dotowane i spółka uruchamia je na własne ryzyko biznesowe.