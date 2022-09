Posłowie Konfederacja interweniują w MAP ws. węgla; chcą odpowiedzi na 16 pytań

Państwo wprowadziło embargo na import węgla z Rosji, ale nie zapewniło środków, aby polskie rodziny nie zmarzły - oświadczyli posłowie Konfederacji podczas interwencji w MAP. Przekazali też w resorcie 16 pytań w tej sprawie. Według rzecznika MAP, nieprawdziwa jest teza o uzależnieniu Polski od węgla z Rosji.

"Zbliża się najtrudniejsza od wielu lat zima, gdyż politycznymi decyzjami zostaliśmy jako naród, jako społeczeństwo bardzo ograniczeni, natomiast państwo nie zapewniło nam środków, byśmy mogli bezpiecznie przebrnąć przez zimowy okres. Mowa o węglu, ale też ropie, gazie i prądzie" - mówił poseł Artur Dziambor podczas czwartkowej konferencji prasowej przed gmachem Ministerstwa Aktywów Państwowych. W interwencji poselskiej w MAP uczestniczyli także posłowie Robert Winnicki i Krystian Kamiński.

Posłowie podkreślali, że Konfederacja jako jedyna siła polityczna w parlamencie nie poparła ustawy z 13 kwietnia br. przewidującej wprowadzenie embarga na import węgla z Rosji. Według Winnickiego brak zgody na ustawę wprowadzającą embargo wynikał z tego, że Konfederacja "wiedziała, iż rząd nie ma skąd tego węgla wziąć na czas w odpowiedniej ilości i odpowiedniej cenie".

Jak ocenił Winnicki "zbrodnią" było to, że rząd "bez żadnych wyliczeń i przygotowania" wprowadził embargo, a także to, że przez lata uzależniał Polskę i Polaków od rosyjskiego węgla". Zauważył, że decyzje o embargu o kilka miesięcy wyprzedzały podobne kroki podejmowane przez inne państwa UE. Decyzje w tej sprawie premiera Mateusza Morawieckiego oraz szefa MAP Jacka Sasina, Winnicki uznał za główny powód tego, że marzną polskie rodziny. "Chcemy poznać prawdę, kto doprowadził do tego, że są horrendalne ceny, że polskie rodziny są zagrożone tym, że będą marznąć polskie rodziny" - oświadczył Winnicki.

Konfederacja chce od MAP odpowiedzi na 16 pytań, w tym dotyczących planów i przygotowań rządu na skutki wprowadzenia embarga, czyli na sposób uzupełnienia powstałej w ten sposób luki na rynku węgla. Pyta też "ile i w jakich sektorach zabraknie węgla w najbliższym czasie, z jakich kierunków, za ile i w jakiej jakości sprowadza się węgiel z zagranicy, ile trzeba zaimportować węgla niesortowanego, aby zabezpieczyć potrzeby węglowe odbiorców indywidualnych". Posłowie pytają też o sposób dystrybucji węgla w kraju.

Przysłuchujący się konferencji posłów rzecznik MAP Karol Manys zapewnił, że resort szczegółowo odniesie się do wszystkich pytań.

Jednocześnie sprostował dwie sprawy, które są jego zdaniem "co najmniej nieprawdziwe". Jak zaznaczył, wszyscy nie tylko w MAP, ale również spółki, które zostały przez premiera do tego zobowiązane, "koncentrują się na tym, żeby węgla nie zabrakło". Zapewnił, że jakość paliwa sprowadzanego do Polski jest dobra. "Mogę się wypowiadać za PGE Paliwa, za spółkę Węglokoks, które te paliwa sprowadzają" - zapewnił Manys.

Według niego importowany "węgiel jest dokładnie sprawdzany pod kątem jakości". Zapewnił, że węgiel jest "certyfikowany i absolutnie nadaje się do użytku". "Owszem on wymaga odsiania i to jest zadanie, które w tej chwili jest wykonywane. Spółki też przystępują w tej chwili do dystrybucji tego węgla, który również jest z importu" - podkreślił Manys.

Jego zdaniem, nieprawdziwa jest też teza, że "rzekomo rząd doprowadził do uzależnienia nas od węgla z Rosji". Rzecznik MAP zaznaczył, że "duża energetyka od dawna z węgla sprowadzanego z Rosji nie korzystała". "W ubiegłym roku 99,7 proc. paliwa zużywanego w polskich elektrowniach, to było paliwo pochodzenia polskiego, a 0,3 proc. to był węgiel z eksportu" - powiedział Manys.

"W związku z powyższym nie są prawdziwe informacje, że rzekomo z powodu embargu na rosyjski węgiel, Polsce grożą jakieś ograniczenia, czy to w dostępie do prądu, czy też wręcz pojawiały się takie informacje o blackoucie. To jest nieprawda" - zapewniał rzecznik MAP.