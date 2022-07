Posłowie Konfederacji przeciwko zdalnej pracy Sejmu

Konfederacja opowiada się przeciwko projektowi zmian w regulaminie izby, który umożliwia pracę zdalną Sejmu i sejmowych komisji w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego; taka praca to - według nich - pozory demokracji, a projekt to element straszenia obywateli wizją powrotu lockdownów.

W środę w Sejmie odbędzie się drugie czytanie projektu zmian w regulaminie izby, który zakłada, że Sejm i sejmowe komisje będą mogły pracować zdalnie również w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego. Taki stan obowiązuje w Polsce od 16 maja, został on wprowadzony w miejsce stanu epidemii, który obowiązywał od 20 marca 2020 r.

Zgodnie z obecnymi przepisami Sejm, komisje i podkomisje mogą pracować zdalnie w przypadku wprowadzenia: stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej albo stanu wojennego. Z inicjatywą nowelizacji przepisów dotyczących pracy izby wystąpiło Prezydium Sejmu.

Poseł Robert Winnicki stwierdził na środowej konferencji prasowej, że zdalna praca nad ustawami, prowadzenie w ten sposób legislacji, nie pozwala na bezpośrednią debatę i dyskusję.

Ponadto, zdaniem Winnickiego, projekt zmian w Regulaminie Sejmu, to "niebezpieczna przygrywka tego co może zdarzyć się na jesień", a mianowicie "do potencjalnej nowej fali lockdownów, zamykania gospodarki, zamykania ochrony zdrowia". "I dlatego Konfederacja jest zdecydowanie przeciwna wprowadzaniu trybu zdalnego do pracy Sejmu" - oświadczył.

Poseł Artur Dziambor ocenił, że rząd "szuka czym będzie straszyć obywateli przez następny sezon". "Już widać, że wojna na Ukrainie przestała być tematem, który jakoś elektryzuje opinię publiczną w takim stopniu, w jakim to było na początku. Ale jak wróci Covid, wróci choroba, wrócą wszystkie problemy, lockdowny i tak dalej, no to nie wiadomo, może PiS utrzyma się na wysokim poziomie poparcia" - powiedział Dziambor.

Poseł Grzegorz Braun ocenił, że "Prezydium Sejmu najchętniej wysłałoby wszystkich na wakacje, godząc się nawet z tym, że niektórzy będą głosować lewą ręką, czy prawą nogą znad basenu w ciepłych krajach". "Ponieważ na tym właśnie zależy rządzącym, żeby nikt nie patrzył im na ręce" - dodał. Jego zdaniem praca zdalna Sejmu to "pozory demokracji, pozory partycypacji". "Pewnych rzeczy nie da się zrobić nie będąc tutaj na miejscu" - powiedział Braun.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę, że od 14 do 20 lipca wykryto blisko 12,8 tys. zakażeń koronawirusem, w tym 1974 ponowne; zmarły 22 osoby z COVID-19. W raporcie sprzed tygodnia resort zdrowia informował o 7569 zakażeniach, w tym o 1084 ponownych. Wtedy też Ministerstwo Zdrowia podało, że na COVID-19 zmarło dwóch chorych, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 22 osoby.

Minionej doby badania potwierdziły 2853 zakażenia koronawirusem, w tym 429 ponownych. Zmarło 11 osób z COVID-19. Wykonano 8931 testów w kierunku SARS-CoV-2.