Posłowie KP-PSL zadowoleni z części ustaleń spotkania ws. walki z Covid-19

Posłowie KP-PSL wyrazili zadowolenie z części ustaleń piątkowego spotkania w Sejmie ws. walki z Covid-19. Rząd - jak mówili - poparł ich postulat dot. dodatków finansowych dla pracowników niemedycznych oraz obiecał pochylić się nad postulatem wprowadzenia bonusów dla zaszczepionych.

W piątek odbyło się spotkanie robocze wiceministra zdrowia Waldemara Kraski z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych na temat walki z pandemią Covid-19. Według wiceszefa MZ Waldemara Kraski uzgodniono, że do Sejmu trafi w przyszłym tygodniu projekt ustawy o funduszu kompensacyjnym.

"Podstawowy wniosek dzisiejszego spotkania - rząd nie ma większości do prowadzenia polityki zdrowotnej, nie ma większości do prowadzenia polityki antycovidowej, nie ma większości do prowadzenia polityki zachęcającej do szczepień, stąd te kilka ukłonów w stronę opozycji, także uprzejma prośba o naszą aprobatę dla powrotu do Sejmu ustawy o funduszu kompensacyjnym" - ocenił po spotkaniu Dariusz Klimczak (KP-PSL).

Dodał, iż zaakceptowany został wniosek Stronnictwa o dodatki dla pracowników niemedycznych, którzy są na pierwszej linii walki z Covid-19. "Chodzi tutaj o panie i panów salowych, sanitariuszy, tlenowych i wszystkich innych zawodów niemedycznych, które funkcjonują w placówkach ochrony zdrowia. Według naszej propozycji, po zaakceptowaniu przez ministra zdrowia mogą liczyć na co najmniej jeden kilkutysięczny dodatek do swojej pensji" - wyjaśnił Klimczak.

Według jego relacji podczas spotkania omawiany był też postulat PSL wprowadzenia bonusów finansowych dla osób zaszczepionych, co miałoby zwiększyć zainteresowanie szczepieniami. "Pan minister (Kraska - PAP) odniósł się do naszego pomysłu. Co prawda nie widzi tego w formie bezpośrednio finansowej, ale nie wykluczył zwrotu w postaci ulgi podatkowej. To także nas satysfakcjonuje" - zadeklarował poseł Koalicji Polskiej - PSL.

Władysław Teofil Bartoszewski wyraził natomiast rozczarowanie brakiem decyzji rządu dotyczącym podjęcia na nowo akcji promocyjnej szczepień. "Rząd się boi prowadzić taką akcję. Pytaliśmy się co się dzieje z panem ministrem (Michałem) Dworczykiem, który jest koordynatorem akcji szczepień w kraju. Podobno dalej jest koordynatorem tej akcji, ale nie przewiduje się jego obecności na naszych spotkaniach. Nie przewiduje się także kampanii reklamowej, wysyłania ulotek do ludzi, żeby się szczepili" - powiedział poseł KP-PSL.

Jego zdaniem rząd nie jest także gotów wprowadzić jakichkolwiek nowych obostrzeń w związku z czwartą falą zakażeń.

Bartoszewski relacjonował ponadto, iż żadnych konkretnych propozycji nie mieli podczas spotkania posłowie Koalicji Obywatelskiej. "Spoczęło to na nas, na Koalicji Polskiej i Lewicy, która poparła nasze postulaty i kole Polska 2050. Reszta nie miała nic do powiedzenia. Jest to smutny obraz" - ocenił poseł.