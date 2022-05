Posłowie Lewicy apelują do rządu, by zajął się profilaktyką chorób krwi

Posłowie Lewicy: Marek Rutka i Krzysztof Śmiszek zaapelowali w czwartek do rządu, by zajął się profilaktyką chorób krwi. Wzywamy polski rząd: więcej odwagi, więcej wizji i więcej troski o pacjentów i pacjentki. Możemy uniknąć wiele nieszczęść i cierpienia - podkreślił Śmiszek.

Rutka i Śmiszek nawiązali na czwartkowej konferencji prasowej do opublikowanego niedawno raportu HematoKoalicji dotyczącego sytuacji pacjentów hematoonkologicznych w Polsce. Wynika z niego, że liczba nowo rozpoznanych nowotworów krwi u dorosłych i dzieci w Polsce wynosi ok. 9 tys. rocznie, co stanowi ok. 5,5 proc. wszystkich nowotworów złośliwych w kraju. Najwięcej osób dotykają choroby należące do 3 głównych grup: nowotworów krwinek białych (białaczek), nowotworów układu limfatycznego (chłoniaków) oraz nowotworów wywodzących się z układu chłonnego, ale zlokalizowanych w szpiku.

Marek Rutka przekonywał, że choroby krwi to problem, który nie dotyczy tylko osób powyżej 60 roku życia. "Tak było przez wiele dziesięcioleci, ale w miarę jak wydłuża się średnia życia, na te choroby zapadają coraz częściej dwudziesto i czterdziestolatkowie" - wskazał poseł Lewicy i zaznaczył, że około 30 proc. przypadków tych chorób nie daje objawów. "Tylko właściwa diagnostyka jest w stanie zidentyfikować i wykryć czy jesteśmy zagrożeni chorobami krwi" - dodał Rutka.

Krzysztof Śmiszek przekonywał, że potrzebne są odpowiednie programy profilaktyczne, zachęcające do wykonywania badań krwi. "Zwykłe badanie morfologiczne pod kątem chorób onkologicznych może niejednokrotnie uratować życie, może zupełnie zmienić życie nasze, naszych rodzin, ale przede wszystkim może odpowiednio wcześniej zdiagnozować niepokojące symptomy" - podkreślił poseł Lewicy.

Zaapelował do rządu, by serio potraktował raport HematoKoalicji. "W przededniu Światowego Dnia Chorób Onkologicznych wzywamy polski rząd: więcej odwagi, więcej wizji i więcej troski o pacjentów i pacjentki. W ten sposób możemy uniknąć wiele nieszczęść i wiele cierpienia" - podkreślił Śmiszek.

Zwrócił ponadto uwagę, że profilaktyka pozwala zaoszczędzić też pieniądze publiczne, które rząd musi później wydać na leczenie osób dotkniętych chorobami krwi.

HematoKoalicja to konsorcjum czterech, działających aktywnie organizacji pacjenckich, które od lat prowadzą działania, mające na celu wspieranie chorych na nowotwory krwi na różnym etapie diagnozy i leczenia. Tworzą ją: Fundacja Onkologiczna Alivia, Fundacja Carita im. Wiesławy Adamiec, PARS - Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz Fundacja OnkoCafe - Razem Lepiej, będąca inicjatorem całego przedsięwzięcia.