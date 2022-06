Posłowie Lewicy apelują do Senatu o usunięcie możliwości podwójnego odliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców

Posłowie Lewicy zwracają uwagę, że dzięki nowelizacji ustawy o PiT przedsiębiorcy płacący podatek liniowy będą mieli możliwość podwójnego odliczania składki zdrowotnej. To niezrozumiały przywilej - oświadczyli i zaapelowali do Senatu o poprawienie tego błędu i usunięcie tej możliwości.

Senat rozpoczął posiedzenie, podczas którego rozpatrzy m.in. nowelizację ustawy o PIT, która m.in. obniża dolną stawkę PIT z 17 do 12 proc. oraz daje przedsiębiorcom możliwość odliczenia części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania.

Poseł Adrian Zandberg (Partia Razem) powiedział, że w zmianach znalazł się "kolejny bubel", "kolejna niesprawiedliwość" i "przywilej dla bardzo zamożnych biznesmenów". Według posłów Lewicy, przedsiębiorcy płacący podatek liniowy, zarabiający rocznie powyżej 370 tys. zł mają mieć możliwość podwójnego odliczania składki zdrowotnej.

"To nieusprawiedliwiony i niezrozumiały prezent dla tych, którzy tego prezentu naprawdę nie potrzebują" - stwierdził Zandberg. Dodał, że "to jest niesprawiedliwe także wobec drobnych przedsiębiorców, którzy uczciwie płacą podatki, którzy są traktowani przez to prawo dużo gorzej niż ktoś, kto zarabia milion, dwa miliony, pięć milionów złotych" - powiedział Zandberg.

Posłanka Magdalena Biejat stwierdziła, że w obecnej sytuacji "dokładanie kolejnych prezentów dla najbogatszych jest nie w porządku". "Mamy nadzieję, że Senat to zmieni, powinien to zmienić, bo to będzie po prostu krzycząca niesprawiedliwość, jeśli takie rozwiązanie stanie się częścią polskiego prawa" - dodała.

Stwierdziła też, że zmiany zawarte w nowelizacji spowodują wyrwę w budżecie państwa, w momencie gdy wszystkie środki państwa powinny być przeznaczone na wsparcie obywateli w dobie rosnącej drożyzny. "Senat powinien mieć dość rozsądku i dość refleksji, aby te błędy poprawić" - podkreśliła Biejat.

"Dziennik Gazeta Prawna" napisał w środę, że eksperci potwierdzają, iż w nowelizacji będącej korektą programu Polski Ład jest błąd; według nich, choć nie było to intencją resortu finansów, z nowelizacji wynika, że przedsiębiorca płacący 19-proc. liniowy PIT będzie mógł od 1 lipca br. podwójnie odliczyć składkę zdrowotną, czyli w sumie aż 17 400 zł; liniowiec zaliczy 8700 zł zapłaconej składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodu, a drugie tyle odliczy od dochodu, przy czym z pełnego podwójnego odliczenia skorzystają przedsiębiorcy, których roczne dochody będą przynajmniej na poziomie około 370 tys. zł - wyliczają eksperci w publikacji "DGP".