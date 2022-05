Posłowie Lewicy i PSL chcą odbudowania połączenia elektroenergetycznego Widełki - Chmielnicka

Posłowie Lewicy i PSL składają wniosek do premiera o powołanie zespołu, który wypracuje szybką ścieżkę uruchomienia połączenia elektroenergetycznego Widełki - Chmielnicka. Według nich, jest szansa na to, by polskie rodziny miały tańszy prąd z Ukrainy. "Wystarczy odbudować to połączenie" - mówili.

Poseł Przemysław Koperski (Lewica) podkreślił w środę na konferencji prasowej w Sejmie, że w ubiegłym tygodniu wraz z posłem Marcinem Kulaskiem (Lewica) i Stefanem Krajewskim (PSL) przebywał z kilkudniową delegacją na Ukrainie.

"Odbyliśmy szereg spotkań i rozmów. Odwiedziliśmy między innymi Chmielnicki Kamieniec Podolski" - powiedział poseł Lewicy. Jak dodał, "nasze spotkania dotyczyły przede wszystkim kierunków pomocy humanitarnej, wsparcia dla sektora rolniczego i odbudowy relacji gospodarczych". "Ja chciałbym się skupić na tym ostatnim elemencie" - podkreślił Koperski.

Zwrócił uwagę, że "w Polsce obecnie przedsiębiorcy, obywatele, mieszkańcy płacą gigantyczne rachunki za energię elektryczną". Według niego, jest szansa, "żeby polscy przedsiębiorcy, polskie rodziny miały tani prąd, tańszy o 50, 60, 70 procent z Ukrainy". "Wystarczy tylko odbudować to połączenie, które pomiędzy Ukrainą a Polską funkcjonowało świetnie w latach 80-tych" - powiedział Koperski.

Przypomniał, że w latach 80-tych pomiędzy elektrownią atomową Chmielnicki, a Rzeszowem została zbudowana linia wysokiego napięcia - 750. "Ta linia na dzień dzisiejszy po synchronizacji systemu ukraińskiego z europejskim jest tak naprawdę do uruchomienia" - powiedział poseł Lewicy.

Dlatego - przekazał - "dzisiaj wspólnie z posłem Krajewskim, z posłem Kulaskiem składamy wniosek do premiera Mateusza Morawieckiego, żeby powołać sześcioosobowy zespół w skład, którego weszłoby trzech przedstawicieli strony ukraińskiej i trzech przedstawicieli strony polskiej na poziomie ministerialnym, który to zespół mógłby wypracować szybką ścieżkę uruchomienia tej linii. Tak, żeby tani prąd w Polsce znalazł się jeszcze w tym roku" - oświadczył Koperski.

Linia elektroenergetyczna 750 kV Widełka - Chmielnicka to jedyna w Polsce linia elektroenergetyczna napowietrzna o napięciu 750 kV, zaliczająca się do sieci najwyższych napięć. Łączy stację elektroenergetyczną 750/400/110 kV "Rzeszów" w miejscowości Widełka niedaleko Kolbuszowej z elektrownią jądrową Chmielnicka na Ukrainie. Długość linii na terytorium Polski wynosi 114 km. Od 1993 r. linia nie jest eksploatowana.