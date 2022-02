Posłowie Lewicy, PSL i Polski 2050 apelują do rządu o pilne działania dla uruchomienia KPO

Z apelem do rządu o pilne podjęcie działań tak, aby mógł zostać uruchomiony Krajowy Program Odbudowy, w ramach którego rozdysponowane mają być środki z unijnego Funduszu Odbudowy - zwrócili się we wtorek na wspólnej konferencji posłowie Lewicy, Koalicji Polskiej-PSL i Polski 2050.

Powodem ich wystąpienia była niedawna wypowiedź prezesa Partii Republikańskiej, europosła Adama Bielana. Zapytany w poniedziałek w Radiu Plus, czy jeżeli do końca marca nie będzie zatwierdzenia przez Komisję Europejską polskiego KPO, to będzie skarga do TSUE, Bielan odpowiedział, że "będziemy musieli podjąć jakąś decyzję, ewentualnie nawet o wycofaniu się z europejskiego planu odbudowy, bo sytuacja, w której nie będziemy mogli korzystać z tych środków, a jednocześnie je żyrujemy, żyrujemy kredyt, z którego one są wypłacane innych państwom, jest oczywiście nie do zaakceptowania".

"Uznajemy, że jest to absolutnie skandaliczna wypowiedź. Wypowiedź, która szkodzi Polsce. Wypowiedź, która szkodzi miejscu Polski w Unii Europejskiej" - powiedział poseł Lewicy Dariusz Wieczorek na konferencji prasowej.

Dodał, że "zamiast szukać wroga w Unii Europejskiej, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica powinni uderzyć się w swoje piersi i naprawić wszystkie błędy, które powodują, że ten program nie jest w Polsce realizowany, bo przecież w krajach UE te środki są już rozdysponowywane".

"Dzisiaj przez taką postawę grozi nam, że nie będziemy w stanie tych środków w 2022, 2023 roku, dlatego apelujemy do rządu Zjednoczonej Prawicy o pilne podjęcie działań, ażeby Krajowy Program Odbudowy mógł być uruchomiony dla dobra nas wszystkich, dla dobra samorządów, Polek i Polaków" - powiedział poseł Lewicy.

Zdaniem posła PSL Krzysztofa Paszyka, "za sprawą posła Bielana zaczynamy poruszać się w oparach absurdu". "Jeszcze kilka tygodni temu pan premier (Mateusz) Morawiecki objeżdżał całą Polskę, zapowiadał drugi Plan Marshalla. Dzisiaj poseł Bielan mówił, że to wszystko można wrzucić do kosza" - powiedział.

Paszyk ocenił także, że Bielan jest politykiem nieodpowiedzialnym, który pcha Polskę na peryferia europejskie. Mirosław Suchoń z Polski 2050 stwierdził z kolei, że "każdy, kto dzisiaj blokuje uzyskanie przez Polskę, przez polskie firmy, przez polskich obywateli środków z Funduszu Obudowy, działa przeciwko interesom Rzeczypospolitej".

Wszystkie kraje członkowskie musiały przygotować swoje KPO, aby otrzymać środki z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska przedstawiła swój plan KE, jednak jak dotąd nie został on zaakceptowany. Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła pod koniec października ub.r. warunek, by w KPO znalazło się zobowiązanie polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. "Chcemy umieścić w tym planie wyraźne zobowiązanie dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej, zakończenia lub reformy reżimu dyscyplinarnego i rozpoczęcia procesu przywracania sędziów" - powiedziała wówczas.

Projekt zmian w ustawie o SN na początku lutego skierował do Sejmu prezydent Andrzej Duda. Projekt zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej i powstanie Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Zgodnie z prezydencką propozycją spośród wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, z wyjątkiem prezesów izb SN, rzeczników prasowych i dyscyplinarnych, mają zostać wylosowane 33 osoby, z których prezydent wybierze następnie na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Projekt zakłada, że sędziowie, którzy będą w składzie Izby Odpowiedzialności Zawodowej, nie opuszczają swych macierzystych izb, a sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej mają nie przekraczać 50 proc. ich normalnego pensum sędziego.

Prezydent mówił, że celem projektu jest m.in. danie rządowi narzędzia do zakończenia sporu z Komisją Europejską i odblokowania Krajowego Planu Odbudowy.