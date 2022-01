Posłowie Lewicy wyszli ze spotkania z premierem ws. epidemii

Posłowie Lewicy wyszli we wtorek ze spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim, dotyczącego walki z epidemią COVID-19. Jesteśmy gotowi do pracy, tylko niech rząd w końcu coś zrobi - powiedziała dziennikarzom przed KPRM posłanka Marcelina Zawisza.

Po godz. 13 we wtorek rozpoczęło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami partii politycznych ws. dalszej walki z pandemią COVID-19. Szef rządu mówił, że wierzy, iż spotkanie pozwoli podjąć najlepsze możliwe decyzje dotyczące zdrowia i życia Polek i Polaków.

Przed rozpoczęciem spotkania lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że na rozmowę przybyli przedstawiciele wszystkich demokratycznych ugrupowań opozycyjnych: Koalicji Obywatelskiej, PSL, Lewicy, Polski 2050, PPS, Polskich Spraw, Porozumienia.

Po około dwóch godzinach od rozpoczęcia przedstawiciele Lewicy opuścili spotkanie z szefem rządu. Wiceszefowa klubu Lewicy Marcelina Zawisza powiedziała dziennikarzom po wyjściu z KPRM, że podobnych spotkań było już kilka i - jak mówiła - za każdym razem powtarza się ten sam schemat.

"Mamy opowiedzieć, jakie mamy propozycje, premier bądź marszałek (Sejmu Elżbieta) Witek, minister zdrowia, wiceminister słuchają, kiwają głowami i nic się nie dzieje. Ludzie umierają w szczycie czwartej fali (pandemii), mieliśmy 800 zgonów dziennie, w szczycie piątej fali omikronu będziemy mieli tych zgonów kilka tysięcy. My się domagamy tego, żeby rząd robił wszystko, co w jego mocy, żeby ratować zdrowie i życie obywateli" - mówiła Zawisza.

"To jest absurdalna sytuacja, w której my po raz kolejny jesteśmy zapraszani na spotkanie, na którym mamy rozmawiać. Od rozmawiania nie ratuje się życia, życie ratują konkretne ustawy i rozporządzenia" - mówiła Zawisza.

Zadeklarowała, że Lewica jest gotowa do powrotu do rozmów i do pracy, jeżeli pojawi się konkretny projekt ustawy. "My jesteśmy gotowi do pracy 24/7, tylko niech rząd w końcu coś zrobi, niech coś w końcu przedstawi, nad czym będziemy mogli procedować" - powiedziała Zawisza.

Wiceszef klubu Tomasz Trela mówił, że Lewica położyła na biurku przedstawicieli rządu projekt ustawy ws. obowiązkowych szczepień i paszportów covidowych. "Po naszej stronie (stołu) stała filiżanka do herbaty i szklanka, nie było kompletne nic" - powiedział Trela.

Dodał, że obecny na spotkaniu w KPRM wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że jest zwolennikiem obowiązkowych szczepień, ale boi się je wprowadzić dlatego, że mogłoby być duże niezadowolenie społeczne.

Posłowie Lewicy byli pytani, czy na spotkaniu pojawiły się jakieś konkrety w sprawie tzw. ustawy Hoca. Odpowiedzieli, że przekazano im, iż projekt będzie procedowany, ale na razie we wstępnym haromonogramie obrad Sejmu go nie ma. Dziennikarze pytali także o projekt ustawy, o którym miał mówić na spotkaniu Kaczyński.

"To ma być odpowiedzialność cywilna pracowników, którzy nie będą się chcieli testować oraz osób, które nie będą przestrzegać reżimu sanitarnego. To ma być też umożliwienie szerszego testowania obywateli i obywatelek, ale tak naprawdę nie uzyskaliśmy żadnych szczegółów dotyczących tego projektu, bo go nie ma, bo on nie istnieje" - powiedziała Zawisza.

Dodała, że na prośby, by przedstawić im choćby wstępną wersję, posłowie Lewicy usłyszeli od rządzących, że będą pracować nad tym projektem po zakończeniu spotkania.