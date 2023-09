Posłowie opozycji chcą zwołania sejmowej komisji ds. służb specjalnych w związku ze sprawą wiz

Adam Szłapka (KO), Marek Biernacki (KP-PSL) i Maciej Gdula (Lewica) poinformowali w środę o wspólnym wniosku opozycji o zwołanie komisji ds. służb specjalnych w związku z doniesieniami o nieprawidłowościach przy wydawaniu wiz. Biernacki uzasadniał, że to "bulwersująca sprawa", która "godzi w interesy państwa polskiego".

Posłowie opozycji chcą, by komisja zebrała się jeszcze przed wyborami i aby stanęli przed nią szefowie MSZ, MSWiA i MEiN, "by wyjaśnili skalę procederu i działania służb w związku z nieprawidłowościami".

"Postanowiliśmy podpisać wniosek do marszałek Sejmu o zwołanie komisji ds. służb specjalnych w sprawie, która wstrząsa opinią publiczną, jest sprawą bulwersującą i godzi w interesy państwa polskiego. Chodzi oczywiście o wydawanie wiz i o kontrolę nad migracją do Polski obywateli z krajów Bliskiego Wschodu do pracy" - poinformował Marek Biernacki (KP-PSL).

Maciej Gdula (Lewica) podkreślał, że coraz częściej od przedstawicieli władzy można usłyszeć, że "żadnej afery nie ma" albo jest to co najwyżej "aferka" i że sprawa jest wyjaśniana. "Zdecydowaliśmy się na to, by domagać się zwołania komisji ds. służb specjalnych, bo też wypływają coraz to nowe dokumenty świadczące o tym, że różne instytucje państwa wiedziały o nieprawidłowościach związanych z wydawaniem wiz, a jednocześnie np. służby specjalne nie podjęły działań, które miały ten proceder przeciąć. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że o nieprawidłowościach MSZ informował Ministerstwo Edukacji i Nauki" - mówił Gdula.

Adam Szłapka (KO) ocenił, że jest wystarczająco dużo dowodów na to, by mówić, że za polskie wizy płacono łapówki. "Jest to afera, która godzi w polskie bezpieczeństwo. To znaczy, że rząd PiS stracił kontrolę nad granicą.(...) Nasze zaufanie w strefie Schengen jest podważane, co może skutkować tym, że członkostwo Polski w strefie Schengen zostanie zawieszone" - dodał.

Przekazał, że posłowie zwracają się również do przewodniczącego sejmowej komisji ds. służb specjalnych Waldemara Andzela o zwołanie posiedzenia. "To nie jest tylko afera MSZ. To jest w dużej mierze też afera ministra (szefa MSWiA) Mariusza Kamińskiego i (wiceszefa MSWiA) Macieja Wąsika, którzy zajmują się koordynowaniem służb specjalnych" - przekonywał.

Według niego opozycja ma prawo podejrzewać, że cały aparat państwa chronił ten proceder. "Pojawiają się kolejne informacje, że centrum wizowe w Łodzi, które zostało zbudowane przez ministra (SZ Zbigniewa) Raua, miało służyć temu, by omijać całą procedurę wizową i wydawać wizy poza procedurą kontroli przez konsuli. I mamy kolejne informacje o tym, że wiceminister Piotr Wawrzyk w 2020 r. zrobił +wrzutkę+ do +ustawy covidowej+, która pozwalała MSZ wydawać wizy poza procedurą, więc wygląda na to, że afera trwała latami" - mówił Szłapka.

W ubiegły piątek Prokuratura Krajowa poinformowała, że śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wydawaniu wiz dotyczy 268 uwzględnionych wniosków o przyspieszenie wydania; zaapelowała również "o niepowielanie nieprawdziwych informacji o skali tego procederu".

MSZ w swoim komunikacie, dotyczącym wydawania wiz cudzoziemcom, przekazało - również w ubiegły piątek - szczegółowe dane statystyczne. Resort podał, że w ciągu ostatnich 30 miesięcy MSZ wydało cudzoziemcom ponad 1 mln 950 tys. wiz pozwalających na pobyt w krajach Schengen i ponad 1 mln 782 tys. wiz krajowych (pozwalających na przebywanie jedynie w Polsce). Obywatelom Białorusi wydano takich wiz odpowiednio ponad 586 tys. i ponad 534 tys., natomiast obywatele Ukrainy w tym czasie otrzymali ponad 990 tys. i ponad 988 tys. takich dokumentów. Pozostałych niemal 375 tys. wiz Schengen i ponad 259 tys. wiz krajowych wydano obywatelom innych krajów.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, iż "nie jest prawdą, że osoby aplikujące o wizę otrzymywały ją bez jakiegokolwiek sprawdzenia". "Poziom wydawanych decyzji o odmowie wydania wiz jest bardzo zróżnicowany. W skrajnych przypadkach wynosić może nawet 90 proc. wszystkich złożonych wniosków dla danego celu. Dla przykładu wśród złożonych wniosków w 2022 r. na wydanie wiz do pracy odmowę uzyskało: 90 proc. Irakijczyków, Nigeryjczyków, natomiast poziom odmów dla obywateli Tadżykistanu, Pakistanu, Algierii, Tunezji i Syrii był na poziomie ok. 80 proc. W przypadku obywateli Uzbekistanu i Bangladeszu - na poziomie pow. 50 proc" - napisało MSZ.

MSZ przekazał, że szczegółowe dane dotyczące procesu wizowego dostępne są w oświadczeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dostępnym na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/oswiadczenie-msz-w-sprawie-nieprawdziwych-informacji-dotyczacych-procesu-wizowego.

"Nie ma żadnej afery. Jak spojrzeliśmy na dane, to wystarczy wskazać, że my w Polsce w roku 2022 r., wydawaliśmy tyle wiz schengenowskich, które odpowiadają proporcji: na tysiąc mieszkańców Polski wydaliśmy niecałe dwie wizy. W tym samym czasie, nasi partnerzy francuscy na 1000 mieszkańców wydawali 20 wiz, a Niemcy - 10 wiz" - podkreślił na początku tygodnia szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Jak dodał, zgodnie z oświadczeniem prokuratury służby zainteresowały się nieprawidłowościami dotyczącymi wydania ok. 200 dokumentów. Porównał to do skali 2 mln wiz, które Polska wydała w ciągu ostatnich 30 miesięcy, z czego ponad 1,5 mln przyznano Ukraińcom i Białorusinom.