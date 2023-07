Posłowie opozycji wnioskują o odwołanie szefowej komisji edukacji Mirosławy Stachowiak-Różeckiej (PiS)

Posłowie opozycji wnioskują o odwołanie Mirosławy Stachowiak-Różeckiej (PiS) z funkcji szefowej sejmowej komisji edukacji. Według nich w sprawie projektu noweli Prawa oświatowego zwołała ona posiedzenie komisji niezgodnie z Regulaminem Sejmu. Stachowiak-Różecka zapewnia, że wszystko odbyło się zgodnie z regulaminem.

We wtorek, 11 lipca, zwołana została sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, by przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji Prawa oświatowego, który dotyczy m.in. utworzenia sieci branżowych centrów umiejętności. Posłowie opozycji złożyli wówczas wnioski o odroczenie posiedzenia w związku ze zbyt krótkim czasem między wpłynięciem projektu do Sejmu - co miało miejsce 10 lipca - a posiedzeniem komisji. Wnioski nie zostały przyjęte, a posłowie opozycji opuścili posiedzenie komisji uznając, że zostało ono zwołane z naruszeniem Regulaminu Sejmu.

Po przyjęciu wniosku ws. przyspieszenia terminu posiedzenia, komisja kontynuowała obrady, przyjęto poprawki złożone w pierwszym czytaniu przez PiS. W środę, w głosowaniu - ponieważ był to punkt sporny - zdecydowano, że Sejm przeprowadzi tego dnia drugie czytanie projektu. Sprawozdawca projektu Teresa Wargocka (PiS) odnosząc się do tego, że posłowie opozycji uważają wtorkowe posiedzenie komisji za bezprawne, powiedziała wówczas, że przewodnicząca komisji po konsultacji z Biurem Legislacyjnym Sejmu poddała pod głosowanie wniosek o to, by posiedzenie komisji odbyła się w skróconym terminie i został on przyjęty, zaś posłowie opozycji nie wzięli w głosowaniu udziału a później opuścili posiedzenie.

W czwartek sejmowa komisja edukacji zebrała się ponownie w związku z poprawkami zgłoszonymi do projektu nowelizacji Prawa oświatowego, podczas drugiego czytania. Nim przeprowadzono głosowanie, poseł Piotr Borys (KO) w imieniu opozycji powiedział, że procedowanie jest nielegalne i że "według opinii wszystkich prawników ta ustawa nie powinna wejść do obrotu prawnego z uwagi na błędy wynikające ze sposobu zwołania komisji".

Przewodnicząca komisji Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS) w odpowiedzi zacytowała przepis Regulaminu Sejmu mówiący, że "pierwsze czytanie może się odbyć nie wcześniej niż siódmego dnia od doręczenia posłom druku projektu, chyba, że Sejm lub komisja postanowią inaczej" i zwróciła uwagę, że posłowie opozycji nie wzięli udziału w głosowaniu nad wnioskiem ws skrócenia terminu.

Na późniejszej konferencji prasowej posłanka KO Krystyna Szumilas oceniła, że "mamy do czynienia z kolejną bezprecedensową skandaliczną sytuacją w Sejmie". "Otóż przewodnicząca komisji edukacji Mirosława Stachowiak-Różecka zwołała komisję niezgodnie z regulaminem, łamiąc wszelkie zasady, łamiąc artykuł 152 ustęp 5, który wyraźnie mówi, że zawiadomienie o posiedzeniu komisji posłowie powinni otrzymać na 3 dni przed rozpoczęciem komisji razem z tematem i ustawami, uchwałami, projektami z tym tematem związanymi" - powiedziała posłanka KO.

Dodał, że posłowie opozycji apelowali do przewodniczącej komisji, żeby zwołała posiedzenie "zgodnie z regulaminem, legalnie, przestrzegając przepisów prawa, ponieważ to wadliwe rozpoczęcie procedowania prowadzi do unieważnienia ustawy, co w systemie edukacji jest bardzo niebezpieczne".

"Niestety ani przewodnicząca komisji, ani marszałek Sejmu, do której jako kluby opozycyjne się zwróciliśmy, nie zareagowała". "Ustawa jest dalej procedowana nielegalnie poza regulaminem, PiS łamie regulamin, który sam przyjął" - zaznaczyła Szumilas. "Jako opozycja protestujemy, nie bierzemy udziału w posiedzeniu tej komisji, w tej procedurze" - dodała.

Poseł Borys stwierdził, że na posiedzeniu komisji edukacji dokonało się "bezprawie", na co - jak mówił - "nie możemy pozwolić". "Dlatego jako posłowie opozycji składamy dwa wnioski: wniosek o odwołanie przewodniczącej komisji edukacji za to, że dopuściła do złamania prawa, do złamania Regulaminu Sejmu i wniosek dotyczący zawiadomienia prokuratury o przekroczeniu uprawnień i nadania statusu komisji edukacji jako statusu pokrzywdzonego" - oświadczył Borys.

"Bezprawie i niesprawiedliwość - tak należy podsumować to, co wydarzyło się w ostatnich dniach na komisji edukacji i na sali sejmowej" - oceniła posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Dodała, że "przewodnicząca komisji, posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka nielegalnie przeprowadzając komisję edukacji, nie zrobiła krzywdy posłom opozycji, lecz nauczycielom, uczniom, samorządom, uczelniom i tym wszystkim, którzy potrzebują jasnego, przejrzystego i pewnego prawa oświatowego". "I za to także powinna zostać odwołana" - dodała Dziemianowicz-Bąk.

Zdaniem posła Dariusza Klimczaka (KP-PSL) historia procedowania projektu noweli ustawy Prawa oświatowego "jasno wskazuje, że dzisiaj rządzi formacja, która z prawem i sprawiedliwością nie ma niestety nic wspólnego". "Ci ludzie myślą, że jak mają kilka głosów więcej niż demokratyczna opozycja, to mogą robić wszystko, przepychać kolanem każdy projekt. Niestety my się nie możemy na to zgodzić" - powiedział Klimczak.

Obecny na konferencji poseł Artur Dziambor oświadczył, że w imieniu Wolnościowców podpisał wniosek o odwołanie przewodniczącej komisji edukacji.

Przewodnicząca sejmowej komisji edukacji podkreśliła w rozmowie z PAP, że wszystko odbyło się zgodnie z regulaminem Sejmu. "Najpierw na pierwsze czytanie projektu komisja edukacji wyraziła zgodę, by posiedzenie komisji odbyło się w krótszym terminie niż ten w regulaminie. Zgodnie z regulaminem wyraziła zgodę w głosowaniu, żeby ten termin był krótszy, członkowie komisji na pierwsze czytanie wyrazili zgodę, a cały Sejm na głosowaniu w środę o godz. 18 wyraził zgodę, aby drugie czytanie tego projektu odbyło się również na tym posiedzeniu Sejmu" - powiedziała Stachowiak-Różecka.

"Nie ja, jakaś przewodnicząca sobie to wymyśliłam, tylko odbyło się głosowanie na sali sejmowej wczoraj o godz. 18. I Sejm swoją większością wyraził opinię, że drugie czytanie tego projektu noweli ustawy Prawo oświatowe ma odbyć się jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu" - podkreśliła posłanka PiS.