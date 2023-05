Posłowie PiS w Lidzbarku Warm.: Donald Tusk powinien przeprosić mieszkańców Warmii i Mazur

Odwiedzający dziś Lidzbark Warmiński Donald Tusk powinien powiedzieć mieszkańcom, że przeprasza ich za to, że ten region był za rządów PO pomijany i traktowany jak "Polska kategorii B" - podkreślali w poniedziałek posłowie PiS Leonard Krasulski i Robert Gontarz.

Poseł PiS Leonard Krasulski, podczas konferencji prasowej w Lidzbarku Warmińskim, która odbyła się przed planowanym w tym mieście spotkaniu lidera PO Donalda Tuska, powiedział, że ziemia warmińsko-mazurska była gorzej traktowana za rządów Platformy Obywatelskiej. "Obszary popegeerowskie, pozbawienie ludzi pracy i pokazanie im drogi +donikąd+ bez odszkodowania i zadośćuczynienia. Ludzie pozbawieni pracy z poniedziałku na wtorek, pozbawieni możliwości zarobkowania. W pobliskim powiecie braniewskim bezrobocie sięgało ponad 20 proc." - mówił poseł.

Jak dodał, Warmińskie Termy, inwestycja wybudowana w Lidzbarku Warmińskim, też jest przykładem zaniechania, zaniedbań i grzechów PO. "Można korzystać z Term, ale grzałki do wody (należy przynieść -PAP) we własnym zakresie. Samorząd wydał 90 mln zł na Termy, a teraz chce je sprzedać za 50 ml zł. Nie ma chętnych do kupna i taka jest spuścizna rządów PO. Dziwi nas ta arogancja, bezczelność władz PO" - podkreślił polityk PiS.

Poseł PiS Robert Gontarz zauważył, że "za rządów PO Warmia i Mazury były traktowane jak Polska kategorii B".

"Donald Tusk, który nie do końca zhańbił się ciężką pracą, zamienił honor na brukselskie honorarium. Kiedy rządziła Platforma Obywatelska, to bezrobocie w naszym województwie wynosiło ponad 20 proc. Kiedy ten człowiek przyjeżdża do naszego województwa i będzie miał wystąpienia, powinien powiedzieć jedno zdanie: +przepraszam mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego+. Powinien przeprosić za to, że kiedy rządził to miał, +gdzieś+ nasze województwo" - podkreślił Gontarz.

Według niego, "Donald Tusk zachowuje się jak ogrodnik, który przyjechał sadzić wierzby i obiecuje, że jak tylko dopcha się do władzy to na tych wierzbach wyrosną gruszki i każdy z tych gruszek będzie mógł korzystać".

"Tak nie będzie. Oni nie wygrają wyborów. Dziś Donald Tusk mówi, że podniesie kwotę wolną od podatku do 60 tys. zł. A przypomnijmy, że kiedy rządził to tę kwotę podniósł o 2 zł. Być może powie, że należy wspierać emerytów. Trzeba powiedzieć, że o pewnych emerytów dba. Dba o siebie, bo sam dostaje kilkadziesiąt tys. zł" - dodał poseł PiS.

Gontarz wspomniał starostę lidzbarskiego Jana Harhaja (PO). "Starosta z Platformy Obywatelskiej też zadbał o swoją emeryturę, bo kiedy osiągnął wiek emerytalny to zrezygnował z funkcji starosty, by otrzymać sowitą odprawę, a potem znów został powołany na funkcję starosty. Oni potrafią zadbać o swoje emerytury i odprawy bardzo dobrze. Dbają też o emerytury UB i SB. To jest ich społeczeństwo, ich część środowiska, które reprezentują" - wskazał.

Poseł zauważył, że rząd PiS ustanowił dodatek dla bohaterów Solidarności, którzy walczyli o wolną Polskę.

"Jesteśmy na Warmii i Mazurach i nie sposób nie wspomnieć o przekopie Mierzei. Przypomnijmy sobie co mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska o inwestycji. Mówiła: +gdyby natura chciała, to by sobie przekopała+. Tak wyglądało ich podejście do rzeczywistości" - podkreślił Gontarz.

Jak zaznaczył, "PO realizowała inwestycje, które można nazwać homeopatycznymi, które rzekomo są, ale społeczeństwo ich nie widzi".

Wspomniał też o porcie morskim w Elblągu, który PiS chce dokapitalizować kwotą 100 mln zł. "Co robią władze lokalne, które są związane z PSL, PO i Lewicą? Zamiast rozwiązań, szukają wymówek, żeby tylko nie przyjąć tych pieniędzy, żeby nie trafiły do portu w Elblągu, gwarantując rozwój tego miasta i powstanie nowych miejsc pracy" - mówił poseł.

Konferencję posłów PiS zakłócił mężczyzna krzycząc do posła Gontarza: "Tusk za komuny wieżowce mył a ty jesteś nierobem".