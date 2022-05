Posłowie Polski 2050 chcą przesunięcia głosowania nad kandydaturą Glapińskiego

Posłowie koła Polska 2050 chcą przesunięcia przewidzianego na czwartek głosowania nad kandydaturą Adama Glapińskiego na prezesa NBP. "Chcemy go zaprosić na posiedzenie naszego koła" - mówił poseł Mirosław Suchoń przypominając, że Glapiński był gościem posiedzenia klubu PiS.

Według harmonogramu Sejmu, w czwartek w bloku głosowań zaplanowanych w godz. 16.00-17.30 posłowie zdecydują o powołaniu prezesa Narodowego Banku Polskiego. Jedynym kandydatem jest obecny prezes NBP Adam Glapiński. W środę Glapiński był gościem posiedzenia klubu PiS. Według polityków ZP, z którymi rozmawiała PAP przekonywał do poparcia jego kandydatury na kolejną kadencję.

"Jest to jednak niespodziewana sytuacja i zupełnie wymykająca się spod pewnej kultury prowadzenia debaty parlamentarnej, że prezes banku centralnego udaje się na spotkanie wyłącznie jednego klubu i tam rozmawia za zamkniętymi drzwiami o ważnych sprawach polityki monetarnej" - mówił Suchoń.

Jak dodał, dlatego posłowie Polski 2050 zwrócili się z wnioskiem do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, aby głosowanie nad kandydaturą na prezesa NBP przesunąć na kolejne posiedzenie Sejmu. "To jest niezwykle ważne, dlatego że Polska 2050 chce spotkać się z prezesem Glapińskim, chcemy go zaprosić na posiedzenie koła, w którym udział wezmą także nasi eksperci od polityki pieniężnej i chcemy przekonać prezesa Glapińskiego, aby honorowo odstąpił od kandydowania na kolejną kadencję" - przekazał Suchoń.

Z kolei posłanka Paulina Hennig-Kloska dodała, że środowa wizyta Glapińskiego na posiedzeniu klubu PiS sprawia, że narasta przekonanie, iż "polityka banku centralnego się nie zmieni, będzie równie mocno upolityczniona i nastawiona na obronę interesów partii rządzącej".

Jednocześnie posłanka zapowiedziała, że jej koło złoży w czwartek projekt dotyczący tzw. wakacji kredytowych. "To jest prosty projekt ustawy, który wyrównuje nasze prawo do prawa europejskiego. Proponujemy, by wakacje kredytowe można było zaciągać do 10 proc. trwania umowy kredytowej, czyli ktoś kto ma umowę 10-letnią, mógłby skorzystać do roku z wakacji kredytowych, a jeśli 30-letnią, to do trzech lat" - wyjaśniła Hennig-Kloska.

"Ktoś, kto dziś nie wiąże końca z końcem i komu ciężko spłacać wysokie raty, mógłby złożyć wniosek do banku i od kolejnego miesiąca zwiesić spłatę rat kredytu" - dodała posłanka.

W tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki i minister finansów Magdalena Rzeczkowska zaprezentowali założenia programu wsparcia kredytobiorców i poinformowali o skierowaniu projektu przepisów w tej sprawie do konsultacji. Program składa się z trzech filarów: wakacji kredytowych, większego budżetu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) i nowego wskaźnika oprocentowania kredytów w miejsce dotychczasowego WIBOR. Ma być omawiany na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

Zdaniem posłów Polski 2050, zaproponowane przez rząd regulacje o wakacjach kredytowych są "skomplikowane i nieefektywne". "Można zrobić to lepiej" - oceniła Hennig-Kloska.