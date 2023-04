Posłowie pozytywnie o projekcie uchwały ws. powołania specjalnego trybunału do osądzenia zbrodni rosyjskich

Posłowie PiS, KO, Lewicy i Polski 2050 zgodzili się w piątek w Sejmie z potrzebą podjęcia uchwały o wspieraniu ustanowienia Specjalnego Trybunału ds. Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie. '"To konieczne do pokazania, że prawo międzynarodowe nie pozwala na bezkarność" - czytamy w projekcie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Projekt treści uchwały autorstwa grupy posłów PiS, zaakceptowany wcześniej przez sejmową komisję spraw zagranicznych, odczytała na forum Sejmu posłanka PiS Joanna Lichocka. "Napaść zbrojna Federacji Rosyjskiej na Ukrainę stanowi akt agresji, który przez swój charakter, powagę i skalę jest rażącym naruszeniem Karty Narodów Zjednoczonych i stanowi również zbrodnię agresji" - odczytała.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wspiera ustanowienie Specjalnego Trybunału ds. Zbrodni Agresji zmierzające w kierunku ukarania sprawców zbrodni, a także zwraca uwagę, że dla skutecznego ścigania tego rodzaju międzynarodowej zbrodni konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie materiału dowodowego. Stąd też popiera wszelkie inicjatywy w tym zakresie w szczególności powołanie Międzynarodowego Centrum ds. Ścigania Zbrodni Agresji" - napisano w projekcie uchwały.

W projekcie podkreślono, że ściganie "sprawców zbrodni międzynarodowych popełnionych w i przeciwko Ukrainie, w szczególności zbrodni agresji jest niezbędne dla pokazania, że prawo międzynarodowe nie pozwała na bezkarność, a indywidualna odpowiedzialność karna może być ponoszona również przez przywódców państw". "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej będzie nieustannie wspierał i kontynuował współpracę z Ukrainą i innymi podobnie myślącymi partnerami w zakresie ustanowienia Specjalnego Trybunału ds. Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie" - zadeklarowano w projekcie uchwały.

Sprawozdawca i zarazem przewodniczący sejmowej komisji poseł PiS Radosław Fogiel (PiS) podkreślił w debacie, że przyjęcie uchwały przez Sejm będzie bardzo ważnym głosem woli politycznej, by taki trybunał powstał; zachęcił wszystkich posłów do jej poparcia.

Zgodził się z nim reprezentujący KO poseł Sławomir Nitras, który wskazał, że jest "zgoda i potrzeba", by Sejm zadeklarował wolę Polski w tej sprawie - "jako sąsiada Ukrainy; kraju który doświadczył zbrodni wojennych i rozumie, co dziś przeżywa Ukraina".

Poseł Lewicy Maciej Konieczny podkreślił, że doniesienia o rosyjskich zbrodniach wojennych na Ukrainie napływają od samego początku wojny. Jak mówił, oczywiste jest, że te zbrodnie trzeba będzie osądzić i rozliczyć.

Zwrócił uwagę na konieczność zabezpieczania dowodów, dziękował ukraińskim prokuratorom i międzynarodowym zespołom śledczym, którzy pracują nad tym w warunkach wojennych.

Wtórował mu polityk Polski 2050 Paweł Zalewski. Jak ocenił, działania na rzecz powołania specjalnego trybunału są "właściwym sposobem, by pokazać oprawcom, że przyjdzie dzień, w którym zapłacą za swoje zbrodnie". "to niezwykle istotne, by elementem naszych działań było dokumentowania, a potem osądzenie zbrodni" - dodał. Jak podkreślił, kluczowe jest, by specjalnie powołany w tym celu trybunał miał szerokie uznanie międzynarodowe i duże możliwości działania.

Głosowanie nad projektem planowane jest w piątkowym bloku głosowań, pod koniec posiedzenia Sejmu.