Posłowie PSL: PiS wyprzedaje polską ziemię obcokrajowcom

Za rządów PiS-u wzrosła sprzedaż ziemi rolnej i leśnej obcokrajowcom; oczekujemy od MSWiA dokładnych, szczegółowych raportów, komu i ile sprzedano tej ziemi - oświadczyli w czwartek posłowie klubu Koalicji Polskiej - PSL, UED i Konserwatystów Jarosław Rzepa, Stefan Krajewski oraz Krzysztof Paszyk.

"Rządowi PiS-u bardzo dobrze idzie sprzedaż polskiej ziemi w ręce obcokrajowców" - oświadczył Krzysztof Paszyk na konferencji prasowej w Sejmie.

Jarosław Rzepa, powołując się na sprawozdanie opublikowane przez MSWiA, poinformował, że od początku rządów PiS w 2015 r., sprzedaż gruntów leśnych i rolnych obcokrajowcom wzrastała z roku na rok. "Z najnowszego sprawozdania wynika, że za 2022 rok jest to 5119 ha" - wskazał polityk. Przypomniał, że "kiedy rząd PO-PSL kończył w 2015 r. swoje funkcjonowanie, w Polsce sprzedawano obcokrajowcom 412 ha ziemi rolnej i leśnej". "To bardzo nas bulwersuje" - dodał polityk PSL.

"Wyprzedawana jest polska ziemia w obce ręce i oczekujemy, że minister spraw wewnętrznych i administracji przeprowadzi szczegółowe kontrole i przedstawi, kto ile tej ziemi dokładnie kupił" - powiedział poseł Krajewski. Zwrócił uwagę, że "z danych wynika, że najwięcej ziemi kupowały firmy zarejestrowane w Luksemburgu, na Cyprze".

"Nie wiemy, czy to są obywatele tamtego pochodzenia, czy może przybyli ze wschodu i kupili tu ziemie" - mówił polityk. Jak dodał, "to trzeba wyjaśnić, bo PiS pojedzie znowu na wieś, będzie liczył na głosy rolników, a tymczasem jest fałszywym obrońcą polskiej wsi".

Zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Leszek Galemba (PiS) pytany przez PAP o komentarz do zarzutów klubu PSL stwierdził, że "są to tezy kłamliwe i przewrócone". "Ani rolnej ziemi, ani ziemi z państwowych gospodarstw rolnych nie sprzedajemy żadnym obcokrajowcom" - mówił Galemba. Jak wskazał, "jeżeli sprzedajemy ziemię obcokrajowcom to pod duże inwestycje, które tworzą nowe miejsca pracy i takich inwestorów skutecznie przyciąga do Polski premier Mateusz Morawiecki".