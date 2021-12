Posłowie z komisji mniejszości apelują o postawienie przed sądem sprawców antysemickich zajść w Kaliszu

Sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych w przyjętej opinii potępiła antysemickie zajścia, które miały miejsce 11 listopada w Kaliszu. "Apelujemy, aby służby niezwłocznie doprowadziły do postawienia przed sądem organizatorów i sprawców tych haniebnych zachowań" - podkreślono w dokumencie.

Komisja uchwaliła skierowaną do premiera Mateusza Morawieckiego opinię ws. antysemickich zajść, które miały miejsce podczas obchodów Święta Niepodległości 11 listopada w Kaliszu na poniedziałkowym posiedzeniu. Opinia została przyjęta 8 głosami przy 2 głosach sprzeciwu.

11 listopada w Kaliszu zorganizowano marsz, którego uczestnicy, wznosząc antysemickie hasła, przemaszerowali na Główny Rynek, gdzie spalili tekst Statutu Kaliskiego - przywileju tolerancyjnego dla Żydów wydanego przez księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego w 1264 r.

W przyjętej opinii Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych wyraziła "głębokie zaniepokojenie wydarzeniami w Kaliszu 11 listopada 2021 roku". Jak podkreślono, sprawcy naruszyli niektóre artykuły Konstytucji, w tym artykuł 32, który stanowi, że wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne oraz że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Komisja zaapelowała, aby "odpowiednie służby państwowe niezwłocznie doprowadziły do postawienia przed sądem organizatorów i sprawców tych haniebnych zachowań". "Wydarzenia w Kaliszu są nie tylko zagrożeniem porządku prawnego w Polsce. Sprawiedliwe ukaranie sprawców jest niezbędne dla zachowania spokoju i porządku publicznego. Zwracamy uwagę, że złamane zostało prawo i nie powinno to zostać bez odpowiedzi, bowiem pokazałoby to słabość państwa polskiego i mogło doprowadzić do kolejnych tego typu ekscesów" - czytamy.

Trzem organizatorom marszu - Piotrowi R., Wojciechowi O. oraz Marcinowi O. - przedstawiono zarzuty dotyczące publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, znieważenia grupy ludności z powodu ich przynależności narodowej i wyznaniowej oraz publicznego nawoływania do popełniania przestępstw przeciwko osobom z powodu ich przynależności narodowej i wyznaniowej. Grozi im do 5 lat więzienia.

Zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa złożył prezydent Kalisza. Podejrzani zostali aresztowani na 3 miesiące. Wnioski o tymczasowe aresztowanie uzasadniono m.in. obawą matactwa procesowego ze strony podejrzanych oraz ukrycia się, a nawet ucieczki w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej.

Incydent potępiło wielu polityków, w tym prezydent Andrzej Duda. "Barbarzyństwo, którego dopuściła się grupa chuliganów w Kaliszu, stoi w sprzeczności z wartościami, na których oparta jest Rzeczpospolita. A wobec sytuacji na granicy i akcji propagandowych przeciwko Polsce jest wręcz aktem zdrady" - napisał na Twitterze.