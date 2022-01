Potomkowie powstańców wielkopolskich zaniepokojeni problemami z budową muzeum powstania

Czujemy niepokój związany z problemem finansowania budowy w Poznaniu Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - powiedziała PAP wnuczka powstańca Katarzyna Prauzińska-Czarnul. Nowe muzeum ma powstać do końca 2025 r., na razie nie wiadomo, jak zostanie sfinansowane.

Władze Poznania twierdzą, że nie mają wystarczających pieniędzy na realizację inwestycji. Połowa środków na budowę muzeum ma pochodzić z budżetu państwa - władze stolicy Wielkopolski, chciałyby, by wkład państwa był dużo większy.

W ubiegłym roku, w rocznicę wybuchu powstania, po raz pierwszy obchodzone było nowe święto państwowe, Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Przed miesiącem potomkowie powstańców wielkopolskich wystosowali m.in. do władz Poznania, regionu i państwa list, w którym zaapelowali o rozpoczęcie budowy nowego muzeum, upamiętniającego zryw Wielkopolan.

Współautorka listu Katarzyna Prauzińska-Czarnul, wnuczka Leona Prauzińskiego, "malarza powstania wielkopolskiego", powstańca i uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, powiedziała PAP, że na razie odzew na apel jest znikomy.

"Poza jedynym wyjątkiem, dyrektorem Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysławem Terleckim, z którym jesteśmy w stałym kontakcie, adresaci listu zupełnie nas zignorowali. Czujemy niepokój związany z problemem finansowania budowy muzeum. Wręcz jesteśmy zdruzgotani brakiem zainteresowania decydentów" - powiedziała PAP Prauzińska-Czarnul.

"Owszem, 27 grudnia, w czasie oficjalnych obchodów Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego z ust marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka padła deklaracja dofinansowania budowy nowego muzeum, a prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak w rozmowie z PAP uznał konieczność jego budowy, jednak sprawa w kolejnych dniach ucichła i w zasadzie teraz wszyscy jakby zapomnieli o temacie" - dodała.

Pod koniec ubiegłego roku strona rządowa zadeklarowała wsparcie budowy nowej siedziby muzeum; z budżetu państwa mogłaby pochodzić połowa potrzebnych środków. Władze Poznania zabiegają o wyższy od obecnie deklarowanego wkład państwa w tę inwestycję.

Jak powiedział PAP wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski, miastu bardzo zależy na realizacji inwestycji, jednak miasto może wyłożyć 10 proc. potrzebnej kwoty.

Katarzyna Prauzińska-Czarnul powiedziała PAP, że cały czas liczy na dobry przykład dany innym samorządom regionu przez władze Poznania.

"Stolica Wielkopolski powinna wykazać inicjatywę i dać przykład samorządom województwa, że temat muzeum jest ważny i bliski naszym sercom. Inicjatywa powinna wyrażać się w sposób materialny, poprzez konkretne deklaracje wsparcia finansowego, duchowy, działający na uczucia, a także informacyjny i propagandowy - w dobrym tego słowa znaczeniu. Samo obchodzenie raz w roku święta to za mało" - podkreśliła.

"Chcielibyśmy by nowe muzeum, które byłoby długiem spłaconym wobec naszych przodków - walecznych i skutecznych w tej walce, powstańców wielkopolskich, łączyło nas wszystkich, Polaków, w poszanowaniu historii naszego kraju, niezależnie od wyznawanych poglądów politycznych" - dodała Prauzińska-Czarnul.

W liście kierowanym do prezydenta kraju, marszałków Sejmu i Senatu, premiera, szefa resortu kultury i dziedzictwa narodowego oraz do władz regionu i stolicy Wielkopolski potomkowie powstańców wielkopolskich wyrazili wdzięczność za wszelkie działania i inicjatywy podejmowane w celu upamiętniania i upowszechniania powstania, dzięki któremu kolebka państwa polskiego znalazła się w granicach odrodzonej Polski.

Podziękowali za ustanowienie nowego święta państwowego, Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Podkreślili też, że z uwagą śledzą losy budowy w Poznaniu nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. "To muzeum będzie miejscem edukowania nowych pokoleń, gdzie w atrakcyjny, nowoczesny sposób ożyje historia, a młodość spotka się z przeszłością" - napisali.

Autorzy listu zwrócili się do wszystkich adresatów z apelem o znalezienie najlepszej formuły współpracy, która pozwoli znaleźć środki potrzebne do wybudowania nowego muzeum do grudnia 2025 roku.

"Jesteśmy pewni, że Wielkopolanie, tak jak to czynili już nieraz w historii, dołożą do tej budowy także swoją symboliczną cegiełkę. Wiemy też, że nie tylko Wielkopolanie wesprą inicjatywę. Potomkowie powstańców wielkopolskich rozsiani są po całym kraju - wskazano w liście.

Pod pismem podpisali się: Jerzy Gogołkiewicz, wnuk gen. Stanisława Taczaka, pierwszego dowódcy powstania wielkopolskiego, wnuczka Leona Prauzińskiego Katarzyna Prauzińska-Czarnul oraz Rafał Cym, wnuk kpt. Pawła Cymsa, dowódcy frontu kujawskiego w powstaniu wielkopolskim.

Autorami listu są też: Wawrzyniec Wierzejewski, wnuk stryjeczny Wincentego Wierzejewskiego, współzałożyciela skautingu wielkopolskiego, komendanta Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego oraz Tadeusz Musiał, syn powstańca Franciszka Musiała.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa ententy 16 lutego 1919 r. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.