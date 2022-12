Powiat bielski: sprzęt medyczny i środki opatrunkowe dla Ukrainy

Żywność, sprzęt medyczny i środki opatrunkowe przyjechały w tirze, który dotarł do powiatu bielskiego z Niemiec. To wsparcie partnerskiego powiatu Rhein Erft. Zostanie ono przekazane na Ukrainę – podał we wtorek starosta bielski Andrzej Płonka.

"Wojna za naszą wschodnią granicą trwa już 10 miesięcy i nie ma widoków na jej zakończenie. Cieszymy się, że nasi przyjaciele z Niemiec chcą nadal pomagać. Dzięki temu będziemy w stanie skompletować kolejny transport humanitarny do Ukrainy już na początku nowego roku" - powiedział Andrzej Płonka.

Rzecznik starostwa Magdalena Fritz powiedziała, że artykuły spożywcze trafią do powiatu czerniowieckiego, z którym powiat bielski współpracuje od lat. Przebywa tam mnóstwo uciekinierów ze wschodu Ukrainy, gdzie toczą się najcięższe walki.

"Z Niemiec przyjechał również używany sprzęt medyczny, w tym trzy respiratory szpitalne, oraz leki i środki opatrunkowe. Jak przekazała strona niemiecka, urządzenia są sprawne, przeszły przeglądy techniczne. Ta część także trafi na wschód poprzez Bielskie Pogotowie Ratunkowe, które od początku wojny wysyła transporty medyczne m.in. do szpitali w Kicmaniu, Haliczu i Iwanofrankowsku" - powiedziała Fritz.

Rzecznik dodała, że pomoc humanitarna płynie na Ukrainę także dzięki współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem. Dyrektor oddziału rejonowego PCK w Bielsku-Białej Marek Mielnik powiedział, że obecnie coraz trudniej jest wypełnić tira z pomocą. Powodem jest inflacja. "Społeczeństwo jest uboższe. Artykuły spożywcze, które zbieramy są teraz przynajmniej o ok. 30 proc. droższe. W marcu kupowaliśmy konserwę mięsną za 6,6 zł, dzisiaj kosztuje ona już 10,9 zł. Cena oleju wzrosła z 6 do 11 zł" - powiedział.

Powiat bielski obejmuje 10 gmin położonych wokół Bielska-Białej. Zamieszkuje go blisko 160 tysięcy osób.