Powstał 250-kilometrowy szlak górski mający początek i koniec w Bielsku-Białej

250-kilometrowy szlak górski „The Loop – wielka pętla beskidzka” zostanie oficjalnie otwarty w sobotę. Początek i koniec ma w Bielsku-Białej. Piotr Plewiński z Lokalnej Organizacji Turystycznej Beskidy powiedział, że przebiega on po już istniejących trasach.

Szlak prowadzi przez Szyndzielnię, Klimczok, Błatnią, Brenną, Równicę, Czantorię Wielką, Stożek, Przełęcz Kubalonkę, Baranią Górę, Węgierską Górkę, koło Stacji Abrahamów i Słowianki, Rysiankę, Halę Miziową i Pilsko na Markowe Szczawiny i stację na Jaworzynie, pętlą wokół Babiej Góry do Zawoi i przez Jałowiec do Chaty Adamów, przez Park Etnograficzny w Ślemieniu, Chatkę Gibasówkę do Międzybrodzia i na Górę Żar. Finałem będzie przekroczenie rzeki Soły, wyjście na Rogacz i Magurkę, Kozią Górę i powrót na Szyndzielnię.

"Wyznaczyliśmy ślady GPX i zaznaczyliśmy je w najpopularniejszych serwisach, wydaliśmy mapę papierową, mamy książeczkę do zbierania pieczątek i mamy stronę internetową. Trasa biegnie po szlakach już istniejących. Nie nanosiliśmy zatem nowych oznakowań, by nie dublować istniejących i nie wprowadzać zamętu" - powiedział PAP Piotr Plewiński.

Przejście całej trasy nagradzane będzie odznaką. Turysta będzie musiał jednak zebrać potwierdzenia w formie pieczątek w książeczce, że dotarł na każdy z 16 punktów.

Oficjalna inauguracja jest elementem programu zorganizowanego w Beskidach po raz pierwszy festiwali "Dziewięćsił", który w weekend odbywa się w Bielsku-Białej, Brennej, Cięcinie, Cieszynie, Istebnej, Szczyrku, Ustroniu, Wiśle oraz Żywcu. To wydarzenie promujące najciekawsze zakątki Bielska-Białej, Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny i ukazujące dziedzictwo kulturowe beskidzkich górali i mieszczan przez przybliżenie kultury wyrażoną muzyką, śpiewem, tańcem, strojem, obrzędami ludowymi, gwarą i kuchnią.

Szlak pieszy powstał z inicjatywy miasta Bielska-Białej we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną Beskidy i PTTK. Dokument inicjujący sygnowało w lutym ponad 20 przedstawicieli różnych instytucji, towarzystw, organizacji, samorządów i firmy z branży turystycznej. Jak podkreślał wówczas prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, utworzenie szlaku to ważne wydarzenie dla aglomeracji beskidzkiej. "Trasa przebiega przez Beskid Śląski, Żywiecki i Mały. To ciekawa propozycja dla miłośników turystyki górskiej, których wciąż przybywa" - mówił.

Szlak mierzy ok. 250 km. Łączne przewyższenie to ok. 20 tys. m. Na pokonanie trasy powinno wystarczyć 14 dni.