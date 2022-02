Powstał film dokumentalny o przewodnikach Miejsca Pamięci Auschwitz

Film dokumentalny poświęcony edukatorom-przewodnikom, którzy w Miejscu Pamięci opowiadają o historii Auschwitz odwiedzającym z całego świata można obejrzeć w internecie – zakomunikowało w czwartek Muzeum Auschwitz.

Reżyserem obrazu "Why we work at Auschwitz" (Dlaczego pracujemy w Auschwitz) jest Aaron Compton. "Dzięki ciężkiej pracy i poświęceniu osób, które dziś pracują w Miejscu Pamięci, możemy dowiedzieć się coraz więcej o dokonanych okrucieństwach. Doszliśmy do wniosku, że będzie to ciekawa perspektywa, aby dowiedzieć się więcej o tych, którzy pełnią ten ważny obowiązek dbania o to, aby historia Auschwitz żyła dalej" - powiedział cytowany w komunikacie twórca.

Jak dodał, przewodnicy spędzają w muzeum średnio od 30 do 40 godzin tygodniowo. "Naszym zdaniem, trzeba być wyjątkowym człowiekiem, aby wytrzymać w takim otoczeniu. Chcieliśmy dowiedzieć się więcej o nich i o powodach, dla których to robią" - podkreślił reżyser.

W filmie o swojej pracy opowiadają: Michele Andreola, Marta Kadłuczka, Łukasz Lipiński, Tomasz Michaldo, Takeshi Nakatani oraz Maja Srajerova-Bocheńska. 30-minutowy dokument dostępny jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=3G4erKaNBRs.

Zdaniem dyrektora muzeum Piotra Cywińskiego, praca przewodników jest jednym z kluczowych aspektów misji edukacyjnej Miejsca Pamięci. "Jeszcze kilka lat temu, wiele firm proponowało nam wprowadzenie systemu audioprzewodników, twierdząc, że to nowoczesne rozwiązanie, które da nam większą kontrolę nad treścią oraz przyniesie większy dochód. Jednak w Miejscu Pamięci nigdy nie zgodzę się na automatyczne przewodniki. Nasi edukatorzy mają nie tylko ogromną wiedzę o historii Auschwitz, ale też znają specyfikę kontekstu symboliki i pamięci o Auschwitz w krajach, z których przyjeżdża wielu odwiedzających" - podkreślił.

Cywiński wyjaśnił, że połową sukcesu jest przekaz tej trudnej historii. "Druga połowa leży w umiejętności wsłuchania się w pytania, w empatycznym spojrzeniu i dialogu międzyludzkim. Te rzeczy, tak ważne w życiu codziennym, są jeszcze ważniejsze, gdy człowiek w Miejscu Pamięci konfrontuje się z rzeczywistością, która przekracza wyobraźnię. W tym szczególnym miejscu człowiek musi spotkać człowieka" - uważa.

Paweł Sawicki z biura prasowego muzeum poinformował, że zdecydowana większość odwiedzających - ponad 80 proc., poznaje historię niemieckiego obozu Auschwitz dzięki przewodnikom-edukatorom. Z muzeum współpracuje 340 przewodników. Oprowadzają gości w 21 językach.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W ub.r. zwiedziło je pond 563 tys. osób, rok wcześniej 502 tys., a przed pandemią, w 2019 r. - 2,32 mln osób. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.