Powstał nowy cykl "Bohaterowie polscy - w walce ze złem komunizmu"

Powstał nowy cykl artukułów "Bohaterowie polscy - w walce ze złem komunizmu". Pierwszy z 11 odcinków ukazał się 15 marca, a kolejne będą się ukazywać w miesięcznych odstępach w Internecie. Patronem cyklu jest LINK4.

Jak wyjaśniono w przesłanym PAP komunikacie, "celem publikacji jest przybliżenie biografii wybranych wielkich postaci z polskiej historii, ludzi, którzy poświęcili życie walce ze złem komunizmu i sowieckiego totalitaryzmu oraz którzy byli przez funkcjonariuszy tego systemu prześladowani".

W comiesięcznych odcinkach będzie można przeczytać historię życia kolejnych wielkich postaci z naszej historii. "Lista bohaterów cyklu układa się w opowieść, która chronologicznie prowadzi nas od wojny polsko-bolszewickiej, przez okres II wojny światowej i walki w okresie powstania antykomunistycznego od 1944 roku, a następnie pokazuje bohaterów nam współczesnych" - wyjaśniono.

Bohaterami cyklu są ks. Ignacy Skorupka, Witold Pilecki, Hieronim Dekutowski, August Emil Fieldorf ps. Nil, Jan Rodowicz ps. Anoda, Łukasz Ciepliński ps. Pług, a także Zygmunt Szendzielarz ps. Łupaszka, Józef Franczak ps. Lalek, płk Ryszard Kukliński oraz ks. Franciszek Blachnicki i ks. Stanisław Suchowolec.

Autorami tekstów cyklu są publikujący na łamach tygodnika "Gazeta Polska" oraz portalu Niezależna Piotr Dmitrowicz (Muzeum Mt5,14), Magdalena Łysiak (Niezależna, Gazeta Polska) oraz dr Daniel Piekaruś (IPN).

"Polacy, jak żaden inny naród doświadczyli tego, jak wielką wartością jest wolność. Pokolenia polskich patriotów poświęcały to, co najcenniejsze, byśmy dziś mogli żyć w wolnej Polsce. Szczególnie doceniamy to teraz, widząc heroiczną walkę dobra ze złem za naszą wschodnią granicą, w Ukrainie. Widzimy, że wolność to dar, o który nieustannie trzeba zabiegać i być zawsze gotowym o nią walczyć. Dlatego tak ważne jest, by pamięć o naszych wielkich Polakach nigdy nie umarła w kolejnych pokoleniach. Stąd inicjatywa LINK4, polskiego towarzystwa ubezpieczeniowego, członka grupy PZU, by zostać patronem tego niezwykle poruszającego cyklu poświęconego wybitnym postaciom naszej historii" - powiedziała Patrycja Kotecka-Ziobro, członek zarządu LINK4, cytowana w przesłanej PAP informacji.