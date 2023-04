Powstał optyczny tranzystor

Koreańsko-rosyjski zespół opracował optyczny tranzystor. Urządzenie ma stanowić kluczowy element optycznych komputerów przetwarzających dane z prędkością światła.

W uproszczeniu rzecz biorąc tranzystory to podzespoły, które wielokrotnie zwiększają niewielki sygnał, najczęściej - elektryczny. Najmniejsze z nich stanowią podstawowy element obecnych mikroprocesorów. Elektryczne tranzystory mają jednak kluczową wadę - tracą energię w postaci ciepła i spowalniają przesyłanie sygnałów.

Rozwiązaniem tych problemów mógłby być tranzystor optyczny, który zamiast prądu elektrycznego, wzmacnia światło. Naukowcy z Uniwersytetu Naukowo-Technologicznego (UNIST) w Korei Południowej i rosyjskiego Narodowego Uniwersytetu Badawczego ITMO, na łamach magazynu "ACS Nano" (https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.2c11509 opisali tego rodzaju urządzenie.

Podobnie jak zwykły tranzystor, zbudowane jest ono z półprzewodników. Jednak kluczowe jest w nim powstawanie tzw. ekscytonów - układów ze wzbudzonym (obdarzonym dodatkową energią) elektronów i pozostających po nich dziur w półprzewodniku.

Co ważne, ekscytony są zdolne do emitowania światła.

Do tej pory nie udawało się jednak kontrolować tych procesów w nanoskali - potrzebnej do budowania optycznych tranzystorów, które można by wykorzystać w procesorach. Teraz badacze zdołali sterować działaniem tranzystora i ekscytonami z pomocą spolaryzowanego światła.

Naukowcy przekonują, że ich metoda może pozwolić na przetwarzanie dużych ilości danych z prędkością światła, przy minimalnych stratach energii. Ich zdaniem może to mieć kluczowe znaczenie m.in. dla rozwoju sztucznej inteligencji, która wymaga potężnych mocy obliczeniowych.

"Tranzystor oparty na nano-ekscytonach powinien odegrać integralną rolę w budowie komputerów optycznych, które pomogą w przetwarzaniu gigantycznych ilości danych związanych z rozwojem technologii SI" - mówi Yeonjeong Koo, współautorka wynalazku.