Powstała interaktywna mapa wycinka wszechświata aż po jego krańce

Z danych gromadzonych przez 20 lat powstała interaktywna mapa, która pokazuje obszerny wycinek wszechświata, sięgający aż po kres możliwości badawczych. Dzięki niej każdy ma dostęp do informacji zarezerwowanych dotąd dla naukowców.

Zespół z Johns Hopkins University wykorzystał dane zbierane przez dwie dekady w ramach projektu przeglądu nieba Sloan Digital Sky Survey, aby stworzyć mapę wszechświata - od Drogi Mlecznej, aż po kres znanego kosmosu (https://www.youtube.com/watch?v=Oekma9SZMMI).

Na dostępnej online, interaktywnej mapie można zobaczyć pozycję i realne barwy 200 tys. galaktyk (https://mapoftheuniverse.net/). Każda pojedyncza kropka reprezentuje całą galaktykę zawierającą miliardy gwiazd.

"Kiedy dorastałem, bardzo inspirowały mnie astronomiczne zdjęcia gwiazd, mgławic i galaktyk. Teraz nadszedł czas na stworzenie nowego typu obrazów, które będą inspirowały ludzi - mówi twórca mapy, prof. Brice Ménard. - Astrofizycy na całym świecie, latami analizowali te dane, co doprowadziło do tysięcy prac naukowych i odkryć. Jednak nikt nie postarał się o to, aby stworzyć mapę, która będzie piękna, ścisła naukowo i dostępna dla ludzi, którzy nie są naukowcami. Nasz cel jest taki, aby każdemu pokazać, jak naprawdę wygląda wszechświat" - tłumaczy astronom.

Wspomniany Sloan Digital Sky Survey to pionierski projekt obserwacji nieba prowadzony przede wszystkim z pomocą teleskopu Apache Point Observatory w Nowym Meksyku. Każdej nocy, przez lata, teleskop kierował swoje oko w nieco inne miejsce.

Różne kolory reprezentowanych przez kropki galaktyk wynikają m.in. z ekspansji wszechświata - im dalej od Ziemi się jakiś obiekt znajduje, tym bardziej czerwony się wydaje.

Górna część mapy reprezentuje pierwszy rozbłysk promieniowania wyemitowanego krótko po Wielkim Wybuchu. Droga Mleczna widoczna jest jako jedna z kropek.

"Na mapie tej jesteśmy tylko ziarenkiem na samym dole, jednym pikselem. Kiedy mówię 'my', mam na myśli naszą galaktykę, Drogę Mleczną, która zawiera miliardy gwiazd i planet. Jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania astronomicznych zdjęć pokazujących jedną galaktykę tutaj, inną galaktykę tam, być może grupę galaktyk. Ale to, co pokazuje ta mapa, ma zupełnie inną skalę" - podkreśla prof. Ménard.

"Z pozycji tej małej kropki możemy tworzyć mapy galaktyk całego wszechświata i to, myślę, mówi co nieco o potędze nauki" - dodaje ekspert.

Więcej informacji na stronach:

https://hub.jhu.edu/2022/11/17/interactive-universe-map/

https://www.youtube.com/watch?v=Oekma9SZMMI

Marek Matacz

mat/ ekr/