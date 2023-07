Powstańcy podpisali apel o godne uczczenie 79. rocznicy Powstania Warszawskiego

1 sierpnia o godz.17 zawyją syreny. Zatrzymajcie się w samochodach, przystańcie na chwilę na chodnikach i na ścieżkach rowerowych, bądźmy razem w tym niezwykłym momencie - napisali powstańcy w apelu z okazji 79. rocznicy Powstania Warszawskiego.

Konferencja prasowa dotycząca obchodów 79. rocznicy Powstania Warszawskiego odbyła się we wtorek w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie. Podczas spotkania Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Jerzy Mindziukiewcz oraz Janusz Kowalski z Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK podpisali apel o godne uczczenie 79. rocznicy Powstania Warszawskiego. Przypomniano w nim, że "1 sierpnia o godz. 17 zawyją syreny, miasto w godzinę +W+ zatrzyma się na symboliczną minutę w geście najwyższego szacunku i pamięci o Powstaniu".

"Apelujemy do mieszkanek i mieszkańców stolicy, do naszych gości, do odwiedzających Warszawę turystów, by dołączyli do tego hołdu. Zatrzymajcie się w samochodach, przystańcie na chwilę na chodnikach i na ścieżkach rowerowych, bądźmy razem w tym niezwykłym momencie" - napisali. "Oddajmy cześć bohaterkom i bohaterom powstania, zarówno żołnierzom jak i cywilom, tym, którzy stanęli do walki jak i niewinnym ofiarom" - zaapelowali Powstańcy.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że w tym roku podczas rocznicy "będziemy mówić o wierności swoim poglądom, ideałom, wartościom, ale również o przyjaźni i koleżeńskości". "Mimo, że coraz bardziej się oddalamy od samego wydarzenia, to będzie ono dla nas zawsze bardzo istotne i będzie w DNA każdej warszawianki i warszawiaka" - dodał przypominając, że oprócz głównych obchodów wszystkie środowiska powstańcze organizują swoje obchody w poszczególnych dzielnicach.

Jak co roku powstańcy będą honorowani podczas uroczystej sesji Rady Miasta, która odbędzie się 31 lipca. Honorowe obywatelstwo Warszawy dostanie Juliusz Kulesza, który w czasie powstania bronił gmachu Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Uczestniczka Powstania Halina Rogozińska powiedziała, że jest jej miło, że ludzie chcą czcić dzień Powstania Warszawskiego. "To bardzo ważne. Napisałam nawet odezwę do młodzieży na ten temat i wiem od nauczycieli, że to przemawia do młodzieży" - mówiła.

Dyrektor MPW Jan Ołdakowski zaprosił na grę plenerową dla dzieci w wieku od 10 do 14 lat, którą zaplanowano 29 lipca w Muzeum Powstania Warszawskiego. Ołdakowski zwrócił uwagę, że kolejny raz odbędzie zlot harcerski. W tym roku weźmie w nim udział około 700 skautów z siedmiu organizacji.

Dodał, że jak co roku (tym razem 30 lipca) odbędzie się spotkanie Powstańców Warszawskich z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą i Prezydentem m.st. Warszawy Rafałem Trzaskowskim.

Zaraz po godzinie W w większości miejsc pamięci, tam gdzie są tablice upamiętniające wydarzenia Powstania Warszawskiego, warty wolontariuszy będą rozdawać pamiątkowe kotwiczki, znaczki. Miejsca pamięci są zaznaczone na mapie opublikowanej na stronie MPW. Również 1 sierpnia, jak co roku, odbędzie się wspólne śpiewanie powstańczych piosenek.

1 sierpnia o północy odbędzie się premiera spektaklu teatralnego "Cisza" w reżyserii Michała Zadary w sali pod Liberatorem w Muzeum Powstania Warszawskiego. Wystąpią w nim Barbara Wysocka, Jacek Poniedziałek, Rafał Stachowiak i Mariusz Zaniewski. 2 sierpnia w przestrzeni wystaw czasowych MPW zostanie otwarta ekspozycja "Podróż bohaterek".

Ołdakowski poinformował, że 5 sierpnia odbędzie się Marsz Pamięci ku czci cywilnych ofiar powstania, których nazwiska zostaną odczytane podczas marszu. Uroczyste przejście w kierunku Cmentarza Powstańców Warszawy rozpocznie się na skwerze Pamięci na rozwidleniu ul. Leszno i al. Solidarności. Z kolei 6 sierpnia odbędzie się Masa Powstańcza - przejazd rowerami szlakiem II Obwodu Żoliborz.

Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Jerzy Mindziukiewcz powiedział, że jego pokolenie "jest już niestety nie najmłodsze". "Chcemy przekazać tradycję młodym ludziom, wiarę, nasze doświadczenia" - dodał. "Kiedy wybuchła wojna, mieliśmy po 13,14 lat. Wcześniej byliśmy niczym nieskrępowani, wiedliśmy swobodne życie. Wybuchła wojna i wszystko się zmieniło, zaczęły się bombardowania, rozstrzeliwania, łapanki, a my musieliśmy stać się dorośli. Staraliśmy się zrozumieć co to jest wolność, niepodległość" - wspominał. Jego zdaniem, "w tej chwili zadaniem członków Związku, tych którzy jeszcze spotykają się z młodzieżą jest zaszczepienie w przekonania, że nie ma nic ważniejszego w życiu człowieka niż wolność i niepodległość".

Janusz Kowalski z Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK mówił, że żołnierzy AK, powstańców warszawskich napawa dumą, że "obchody rocznicy powstania warszawskiego mają taką piękną oprawę, że władzę miasta tyle wysiłku wkładają, aby te uroczystości miały taki piękny charakter". Wyraził radość i dumę, że utrwalana jest więź pokoleń, że - jak mówił - "młode pokolenia, chłopcy i dziewczęta np. z WOT-u przejmują piękne ideały tych, dla których Polska i Warszawa były czymś nadzwyczajnym i wielkim, że nade wszystko umiłowali Polskę i Warszawę i w tym duchu prowadzili działania wojenne, bo chcieli być wolni". Poprosił, żeby 1 sierpnia o godz. 17 zatrzymywać się i oddać hołd powstańcom warszawskim.

Przy MPW działa centrum informacyjne obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego od 26 lipca do 2 sierpnia. Szczegóły obchodów można znaleźć też na stronie https://um.warszawa.pl/powstaniewarszawskie