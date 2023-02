Powstanie 250-km szlak górski mający początek i koniec w Bielsku-Białej

Powstanie 250-km szlak górski „The Loop – wielka pętla beskidzka”. Początek i koniec będzie miał w Bielsku-Białej. Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Beskidy Marcin Filip powiedział w środę PAP, że powinien on być oznakowany najpóźniej w przyszłym roku.

W środę podpisany został list intencyjny w sprawie współpracy nad utworzeniem szlaku pieszego. Dokument sygnowało ponad 20 przedstawicieli różnych instytucji, towarzystw, organizacji, samorządów i firm z branży turystycznej, w tym prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski i prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Jerzy Kapłon, a także m.in. GOPR, Lasów Państwowych i schroniska.

Zdaniem Jarosława Klimaszewskiego, tworzenie szlaku jest ważnym wydarzeniem dla całej aglomeracji beskidzkiej. "Trasa przebiega przez Beskid Śląski, Żywiecki i Mały. To ciekawa propozycja dla miłośników turystyki górskiej, których wciąż przybywa" - powiedział.

"Wielka pętla beskidzka to powiązanie w jeden produkt sieci szlaków PTTK, które znakujemy od początków ubiegłego stulecia, i budowa systemu promocji obiektów ulokowanych na trasie. Te szlaki są znane, ale nikt dotychczas nie próbował tego ująć w jeden produkt. (…) Wprowadzimy dodatkowe oznakowanie, by turysta wiedział, że znajduje się właśnie na pętli" - powiedział PAP prezes PTTK Jerzy Kapłon.

Szlak prowadzić ma przez Szyndzielnię, Klimczok, Błatnią, Brenną, Równicę, Czantorię Wielką, Stożek, Przełęcz Kubalonkę, Baranią Górę, Węgierską Górkę, koło Stacji Abrahamów i Słowianki, Rysiankę, Halę Miziową i Pilsko na Markowe Szczawiny i stację na Jaworzynie, pętlą wokół Babiej Góry do Zawoi i przez Jałowiec do Chaty Adamów, przez Park Etnograficzny w Ślemieniu, Chatkę Gibasówkę do Międzybrodzia i na Górę Żar. Finałem będzie przekroczenie rzeki Soły, wyjście na Rogacz i Magurkę, Kozią Górę i powrót na Szyndzielnię.

Marcin Filip, prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Beskidy, która będzie zarządzała projektem, wyjaśnił, że jeszcze w tym roku rozpoczną się prace. "Przede wszystkim trzeba nawiązać konkretną współpracę z gestorami bazy noclegowej, czyli ze schroniskami, w jaki sposób każdy z partnerów będzie się angażował. Musimy też poszukać finansowania, bo szlak musi otrzymać własne oznakowanie. (…) W tym roku możemy jeszcze nie zdążyć z wszystkim, ale w przyszłym szlak powinien być gotowy" - powiedział.

Pętla jest też okazją do promowania schronisk, które w Beskidach posiada PTTK. "Jesteśmy zainteresowani budową szerokiego programu promocji naszych obiektów i szlaków, których mamy dużą sieć w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. To znakomita oferta turystyki aktywnej. Promocja tego rodzaju wypoczynku przyczyni się do budowy regionalnego produktu turystycznego, który jest szansą dla mieszkańców" - powiedział PAP prezes PTTK Jerzy Kapłon.

Szlak mierzy około 250 km. Łączne przewyższenie to około 20 tys. m. Na pokonanie trasy powinno wystarczyć 14 dni. Jak dodał Jerzy Kapłon, turysta otrzyma za przejście odznakę.