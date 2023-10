Pozew posła Grzegorza Matusiaka przeciwko Donaldowi Tuskowi rozpozna sąd w Gdańsku

Sąd w Gdańsku zajmie się sprawą z pozwu posła PiS Grzegorza Matusiaka, który domaga się od szefa PO Donalda Tuska przeprosin dla górników rannych podczas strajku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w 2015 r. Poseł chce też zapłaty 20 tys. zł na Fundację Rodzin Górniczych.

Grzegorz Matusiak skierował sprawę do sądu po wypowiedzi szefa PO z listopada ub. roku ws. protestów przed JSW w 2015 r.

Zdaniem posła, Donald Tusk "kłamał, oczerniał brać górniczą, mówiąc, że to byli kibole, a nie górnicy".

Sprawę rozstrzygnie Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Poseł złożył pozew w lutym br. do sądu w Jastrzębiu-Zdroju, stamtąd sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Rybniku, który zdecydował o jej przekazaniu do Sądu Okręgowego w Gdańsku. Decyzję tę utrzymał właśnie w mocy katowicki sąd apelacyjny - wbrew stanowisku posła Matusiaka i jego pełnomocniczki.

Grzegorz Matusiak skierował sprawę do sądu po wypowiedzi szefa PO z listopada ub. roku, w której Tusk miał kwestionować obrażenia górników powstałe wskutek interwencji policji przed siedzibą JSW na początku 2015 r.

Podczas środowej konferencji prasowej Matusiak powtórzył, że Tusk "kłamał, oczerniał brać górniczą, mówiąc, że to byli kibole, a nie górnicy". Jak dodał, protestujący w 2015 r. zostali ranni, a górnik, który odniósł najpoważniejsze obrażenia do dziś nie może wykonywać wcześniejszej pracy.

"Sądziłem, że pan Donald Tusk ma godność i honor, żeby w międzyczasie przeprosić górników, jednak jego ugrupowanie, PO, nie ma godności, nie ma honoru, używa języka godności i nienawiści" - powiedział poseł. "Mam świadomość, że po wyborach pan Donald Tusk nie zmieni swojej postawy, nie przeprosi górników, musi to rozstrzygnąć sąd" - dodał. Zaapelował też, żeby jednak wystosował przeprosiny.

Dojazdy do gdańskiego sądu niekorzystne dla pozywającego

Reprezentująca Matusiaka adwokat Ewelina Broy poinformowała, że sąd apelacyjny oddalił zażalenie jej klienta na przeniesienie rozpoznania pozwu do Gdańska. "Jest to bardzo niekorzystne z perspektywy ekonomiki procesu oraz kwestii dojazdu stron postępowania, w tym mojego klienta, do Gdańska" - powiedziała.

W ocenie Broy sądy niezasadnie nie zastosowały przepisu z Kodeksu postępowania cywilnego, według którego powództwo o naruszenie dóbr osobistych za pośrednictwem środków masowego przekazu można wytoczyć przed sądem miejsca zamieszkania powoda. "Kuriozalnym w sprawie jawi się fakt, że pozew został złożony w lutym tego roku, a do tej pory nie została wyznaczona w sprawie nawet pierwsza rozprawa; sądy tak naprawdę przekomarzały się pomiędzy sobą, który jest właściwy" - dodała mec. Broy.

"Pan Donald Tusk jest kukułczym jajem. Dzisiaj żaden sąd nie chce mieć rozprawy z politykiem, który ubiega się o przywództwo w naszym kraju" - zaznaczył poseł.

Ranni podczas zajść górnicy "czują się skrzywdzeni stwierdzeniami, że nie są górnikami"

Matusiak, który wiele lat przepracował w kopalni, wystąpił na konferencji prasowej w mundurze górniczym. Towarzyszyli mu inni górnicy, którzy trzymali tablice z fotografiami wykonanymi po starciach przed siedzibą JSW.

"Nie wiem dlaczego (Tusk) tkwi w tym kłamstwie. Jeżeli tak traktuje swoich obywateli, to co możemy sądzić jak będzie traktował w momencie, kiedy otrzyma władzę" - mówił poseł. Jak dodał, ranni podczas zajść górnicy czują się skrzywdzeni stwierdzeniami, że nie są górnikami.

Strajk w JSW, którego tłem był opracowany przez zarząd spółki program oszczędnościowy, trwał od 28 stycznia do 13 lutego 2015 r. W czasie jego trwania górnicy kilkakrotnie manifestowali przed siedzibą spółki. Demonstranci rzucali w kierunku budynku ciężkimi przedmiotami. Policja użyła broni gładkolufowej i gazów łzawiących. Część górników doznała wówczas obrażeń ciała.

Składając pozew Matusiak odniósł się do słów Donalda Tuska z listopada 2022 r. wypowiedzianych w Płocku. Podczas otwartego spotkania lider Platformy otrzymał pytanie o "strzelanie do górników" za czasów PO. Były premier podkreślił w odpowiedzi, że PiS kłamie w wielu sprawach. "Na przykład to słynne kłamstwo o tym, że rząd Ewy Kopacz strzelał do górników" - mówił, cytowany m.in. przez "Rzeczpospolitą", Tusk. "Jakoś ja nie zauważyłem żadnego rannego górnika. Ja pamiętam dokładnie, że policja - i nie na polecenie pani premier czy moje - policja broniła dostępu do budynku przed ludźmi, którzy tam się zgromadzili, atakowali kamieniami i grozili fizycznie osobom zgromadzonym w tym budynku - mówił Donald Tusk. Jak dodał, w takich sytuacjach "policja działa".

Prokuratura: działania policji przed JSW zgodne z prawem

W maju 2016 r. gliwicka prokuratura uznała, że policjanci interweniujący przed siedzibą JSW nie przekroczyli uprawnień i że ich działanie było prawidłowe w sytuacji naruszenia porządku podczas demonstracji pod siedzibą JSW. Prokuratura tym samym umorzyła postępowanie, w którym wcześniej, zgodnie ze wskazaniem jednostki nadrzędnej, uzupełniła materiał dowodowy.

Po wydarzeniach przed siedzibą JSW w 2015 r. poseł Matusiak złożył doniesienie w sprawie interwencji policji, a później nie zgodził się z decyzją o umorzeniu postępowania - co miało miejsce w grudniu 2015 r. - i zwrócił się w tej sprawie do prokuratora generalnego.

Po interwencji Prokuratury Generalnej, która uznała decyzję o umorzeniu za przedwczesną i wskazała na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego, podobną potrzebę dostrzegł prokurator apelacyjny z Katowic, który zobowiązała gliwicką jednostkę do poszerzenia materiału dowodowego - m.in. o dokumenty z policji, z jastrzębskiego magistratu i o dokumentację medyczną pokrzywdzonych; dodatkowo przesłuchano też kilku świadków.

W maju 2016 r., gliwicka prokuratura sygnalizowała, że wykonanie tych czynności nie zmieniło oceny prawnokarnej czynów, które były przedmiotem śledztwa i obrazu postępowania. Prokurator uznał, że funkcjonariusze nie przekroczyli swoich uprawnień i że ich działanie było prawidłowe w sytuacji naruszenia porządku podczas demonstracji pod siedzibą JSW.