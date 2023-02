Poziom mórz wzrośnie o około 1,4 m do 2150 r.

Topniejące lądolody Antarktyki i Grenlandii przyczynią się do globalnego wzrostu poziomu mórz o około 1,4 m do 2150 r. – obliczył zespół naukowców z Australii, USA i Korei Południowej. Wyniki badania zostały opublikowane w Nature Communications.

W ciągu ostatniego stulecia poziom wody w morzach na całym świecie podniósł się o około 20 cm. Naukowcy przewidują, że trend ten prawdopodobnie przyspieszy wraz ze wzrostem udziału człowieka w globalnym ociepleniu. Ponieważ duża część światowej populacji mieszka w pobliżu wybrzeży, zapewnienie dokładnych prognoz przyszłych globalnych i regionalnych trendów poziomu mórz ma kluczowe znaczenie.

Międzynarodowy zespół naukowców opracował model klimatu, który uwzględnia złożone interakcje między pokrywami lodowymi, górami lodowymi, oceanami i atmosferą. Model pozwolił zbadać potencjalną przyszłą ewolucję pokryw lodowych Antarktydy i Grenlandii, aby lepiej oszacować ich wkład w podnoszenie się poziomu mórz. Zgodnie z przyszłym scenariuszem wysokiej emisji gazów cieplarnianych i globalnego ocieplenia topniejące lądolody Antarktyki i Grenlandii przyczynią się do globalnego poziomu mórz o około 1,4 m w ciągu najbliższych 130 lat.

Ponadto autorzy stwierdzili, że ograniczenie globalnego ocieplenia do 2 st. C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej byłoby niewystarczające, by spowolnić tempo globalnego wzrostu poziomu mórz i zapobiec nieodwracalnej utracie dużych obszarów pokrywy lodowej Antarktydy Zachodniej.

Zdaniem naukowców tylko radykalne ograniczenie globalnego wzrostu temperatury poniżej 1,8 st. C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej do końca tego stulecia, można uniknąć przyspieszenia wzrostu poziomu mórz - podają autorzy publikacji (https://www.nature.com/articles/s41467-023-36051-9).