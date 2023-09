Poznań: 22-latek zatrzymany ws. oszustw na kwotę ponad 440 tys. zł

Poznańscy policjanci zatrzymali 22-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwa na kwotę ponad 440 tys. złotych. Mieszkaniec Poznania miał wyłudzać towary i pieniądze przy okazji zakupów elektroniki przez internet; może trafić do więzienia na 15 lat.

Maciej Święcichowski z biura prasowego wielkopolskiej policji poinformował we wtorek, że policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Poznaniu pracowali nad sprawą oszusta, który przez internet miał wyłudzać towary i pieniądze od jednej z firm wysyłkowych.

"Mężczyzna zamawiał różnego rodzaju sprzęt elektroniczny. Po otrzymaniu towaru informował firmę, że przesłany sprzęt jest uszkodzony i domagał się zwrotu pieniędzy lub wymiany sprzętu na nowy. Po uwzględnionej reklamacji, mimo ciążącego na nim obowiązku zwrotu zakwestionowanych towarów, nigdy żadnych przedmiotów nie odsyłał" - podał Święcichowski.

Policjanci ustalili, że w ten sposób wyłudził od sprzedawcy towar o wartości ponad 440 tys. złotych.

22-latek został zatrzymany w ubiegłym tygodniu w miejscu zamieszkania.

"Policjanci zabezpieczyli w jego mieszkaniu sprzęt komputerowy mogący pochodzić z przestępstwa o wartości blisko 30 tys. złotych. W Prokuraturze Rejonowej Poznań Grunwald podejrzany usłyszał zarzut m.in. oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości i uczynienia z tego stałego źródła dochodu, za co grozi do 15 lat pozbawienia wolności" - podał Święcichowski.

Wobec podejrzanego prokurator zastosował poręczenie majątkowe oraz policyjny dozór.