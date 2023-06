Poznań: 470 dzieci przyszło na świat dzięki miejskiemu programowi dofinansowania in vitro

470 dzieci przyszło na świat dzięki miejskiemu programowi dofinansowania do in vitro – poinformował w czwartek Urząd Miasta Poznania. Wciąż mogą się zgłaszać pary chcące wziąć udział w programie.

Z dofinansowania do procedury zapłodnienia pozaustrojowego mogą skorzystać pary, które mieszkają w Poznaniu i spełniają określone kryteria. Powinny być m.in. w związku małżeńskim lub partnerskim oraz rozliczać podatki w Poznaniu. Wiek kobiety musi mieścić się w przedziale 20-43 lata.

"Uczestnicy programu mogą liczyć na: trzykrotne dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie albo na trzykrotne dofinansowanie w wysokości 2 tys. zł do procedury adopcji zarodka, pod warunkiem że poprzednia dofinansowana procedura nie była skuteczna - nie urodziło się w jej wyniku dziecko" - podano.

Magistrat poinformował w czwartek, że dzięki miejskiemu programowi dofinansowania do in vitro na świat przyszło 470 dzieci. Trwa druga edycja programu, która rozpoczęła się w 2021 r. i potrwa do końca 2024 r. Pierwsza realizowana była w latach 2017-2020.

"Program jest realizowany przez trzy placówki lecznicze, wybrane w postępowaniu konkursowym. Są to: Medi Partner sp. z o.o - InviMed Europejskie Centrum Macierzyństwa Poznań, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, IVI sp. z o.o - Klinika Leczenia Niepłodności, Ginekologii i Położnictwa Bocian. Aby przystąpić do programu, należy złożyć wniosek w jednej z wybranych przychodni" - wskazano.

Miasto Poznań zabezpieczyło w budżecie ponad 7,3 mln zł na realizację każdej z obu edycji programu - czyli po ponad 1,8 mln zł na każdy rok.