Poznań: 54 procesje przejdą przez Poznań w Boże Ciało; w mieście będą utrudnienia w ruchu

54 procesje przejdą przez Poznań w Boże Ciało; większość z nich zaplanowano w godz. 10-13, oraz 15-19. Centralna procesja wyruszy z kościoła pw. Bożego Ciała i przejdzie ul. Krakowską, Garbary, Wielką, Chwaliszewo na Ostrów Tumski. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z utrudnieniami.

Poznańska kuria poinformowała, że w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa we wszystkich parafiach Archidiecezji odbędą się procesje eucharystyczne.

Hasła przy ołtarzach w Boże Ciało będą zaczerpnięte z propozycji duszpasterskich przygotowanych przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski: 1 ołtarz: To czyńcie na moją pamiątkę; 2 ołtarz: Wy dajcie im jeść; 3 ołtarz: Opowiadajcie, co was spotkało; 4 ołtarz: Bądźcie jednym ciałem.

Centralna procesja eucharystyczna miasta Poznania wyruszy z kościoła pw. Bożego Ciała po mszy św. o godz. 10., odprawionej przez metropolitę poznańskiego abp Stanisława Gądeckiego i biskupów pomocniczych wraz z księżmi neoprezbiterami.

Procesja przejdzie ul. Krakowską, Garbary, Wielką, Chwaliszewo, Ostrów Tumski. Kazania wygłosi ks. dr Wojciech Wasiak, biblista z Wydziału Teologicznego UAM. Przy ostatnim ołtarzu przed katedrą na Ostrowie Tumskim kazanie wygłosi abp Stanisław Gądecki.

Metropolita poznański udzieli też uroczystego błogosławieństwa oraz przedstawi nowo wyświęconych księży. Na zakończenie uroczystości w katedrze poznańskiej zostanie odprawiona msza św.

Poznański magistrat poinformował, że przejście procesji będzie zabezpieczane przez policję, straż miejską, nadzór ruchu i służby kościelne. Na jej trasie obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów i wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna.

"Ponadto, w związku z procesjami parafialnymi w różnych częściach miasta, 16 czerwca mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu w rejonie kościołów parafialnych. Większość procesji zaplanowano w godzinach 10-13 oraz 15-19" - podano.

Na stronie magistratu opublikowano również harmonogram procesji Bożego Ciała na terenie Poznania; przez miasto mają przejść łącznie 54 procesje.

Magistrat zaapelował, o uwzględnienie możliwych utrudnień w planowanych podróżach oraz o zwrócenie uwagi na sygnały służb i czasowe oznakowanie, o rozważne parkowanie pojazdów oraz ostrożność w rejonach, gdzie odbywać się będą procesje.

W trakcie długiego czerwcowego weekendu, obejmującego również czwartkowe święto Bożego Ciała, komunikacja miejska i podmiejska będzie funkcjonowała ze zmianami. W czwartek - 16 czerwca będzie obowiązywał świąteczny rozkład jazdy, natomiast w piątek - 17 czerwca tramwaje pojadą według sobotniego rozkładu, zaś autobusy zgodnie z sobotnim, jak i roboczym rozkładem.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w komunikacji miejskiej można zleźć na stronie ZTM Poznań i MPK Poznań.