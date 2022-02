Poznań : 6 tys. osób na demonstracji poparcia dla Ukrainy

Około 6 tys. osób, w tym wielu obywateli ukraińskich i białoruskich, wzięło udział w sobotniej manifestacji poparcia dla Ukrainy na pl. Wolności w centrum Poznania. Manifestujący apelowali o pomoc dla walczących z rosyjską inwazją.

Według szacunków policji w rozpoczętej po godz. 16 demonstracji wzięło udział około 6 tys. osób. Uczestnicy manifestacji, zorganizowanej przez stowarzyszenie Ukraińska Wiosna, mieli ze sobą flagi ukraińskie, polskie, biało-czerwono-białe flagi białoruskie, a także flagi UE, USA i Gruzji.

Demonstrujący trzymali również m.in. godła Ukrainy i Polski w ukraińskich barwach oraz plakaty przyrównujące Władimira Putina do Adolfa Hitlera, a także transparenty z hasłami takimi jak: handlując z Putinem, płacimy za wojnę; Norymberga dla Putina; Russia get out of Ukraine!; Stop the war; Za wolność waszą i naszą; Solidarność z Ukrainą czy Jesteśmy z wami.

Zgromadzeni skandowali: "Sława Ukrainie", "Ukraina bez Putina", "Solidarność", "Cześć i chwała bohaterom". W czasie manifestacji prowadzono zbiórkę opatrunków i medykamentów, które mają zostać wysłane ukraińskim żołnierzom.

Przemawiająca do zebranych Maria Andruchiw ze stowarzyszenia społeczno-kulturalnego "Polska-Ukraina" podkreśliła, że w ciągu ostatnich dni otrzymała setki informacji z prośbą o pomoc we wsparciu Ukraińców, także tych przybywających obecnie do Polski. "To mi dodało sił" - zaznaczyła.

"Dzisiaj w moim rodzinnym mieście została przeprowadzona próba wysadzenia w powietrze torów kolejowych, które łączą Kijów ze Lwowem, po to, żeby uniemożliwić ewakuację ludzi z Kijowa" - powiedziała.

Zaznaczyła, że każdy z zebranych na manifestacji "walczy na swoim froncie". "My walczymy pokojowo, wykazując wsparcie emocjonalne, finansowe, oferując pomoc osobom potrzebującym. Każdy z nas dzisiaj dokłada swoją cegiełkę do tego, abyśmy jutro obudzili się w innej, spokojnej rzeczywistości, w której nie ma wojny" - powiedziała.

Były konsul honorowy Ukrainy w Poznaniu, prezes stowarzyszenia "Polska-Ukraina" Witold Horowski zaznaczył, że wojna z Rosją zaczęła się w 2014 r. "Wojny nie mamy od dwóch dni, pamiętajcie o tym" - podkreślił.

Horowski wyraził wdzięczność mieszkańcom Poznania za spontaniczne zaangażowanie w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. "Ta nasza empatia i gotowość do niesienia pomocy niech się w nas skumuluje. Dlatego, że będziemy musieli nią obdarzać Ukrainę jeszcze przez wiele dni, tygodni, miesięcy. Niezależnie od tego, kiedy i jak ta wojna się skończy" - powiedział.

"Świat, Europa musi nas usłyszeć. My mieszkamy, pracujemy, wychowujemy dzieci. Dzisiaj część z nas stoi przed wami, część jest zmuszona chować się w schronach, część broni swojego kraju. Jestem przekonana, że będzie go bronić do ostatniej chwili" - mówiła jedna z przemawiających, ukraińska nauczycielka Kamila Bucharenko.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak w swoim przemówieniu podkreślił, że jest zawiedziony "brakiem zdecydowanych działań przeciwko Rosji". "Ale dziękuję, za waszą obecność. Dziękuję za to, że dzisiaj poznaniacy, Ukraińcy, jesteśmy razem. Bo takie właśnie zgromadzenia, takie demonstracje dodają odwagi rządzącym w różnych państwach. Od wczoraj mam trochę nadziei - Polska zaczęła wysyłać również broń do Ukrainy" - mówił.

Odczytany został także list marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka. Samorządowiec podkreślił w nim, że Ukraina, jak każdy pełnoprawny członek wspólnoty międzynarodowej, posiada prawo do wyboru własnej drogi rozwoju oraz swoich sojuszy i partnerów międzynarodowych. Zapewnił, że Wielkopolska nie zostawi swoich ukraińskich przyjaciół w potrzebie.

"Europa stanęła przed największym wyzwaniem od trzech dekad. Mamy do czynienia nie tylko z agresją na Ukrainę, ale z agresją na europejski porządek bezpieczeństwa i europejskie wartości. Po doświadczeniach XX w. wydawało się, że politycy w całej Europie zrozumieli, że wojna nie może być instrumentem realizacji interesów państwowych" - napisał Woźniak.

Zaznaczył, że właśnie mija 20 lat od podpisania porozumienia Wielkopolski o partnerstwie międzyregionalnym z Obwodem Charkowskim. "Wielkopolska już nieraz udowodniła, że można na nią liczyć. W 2014 r. pomogliśmy zorganizować leczenie i rehabilitację dla osób poszkodowanych w czasie wydarzeń ukraińskiej rewolucji godności, gościliśmy także młodzież z obwodu charkowskiego. I tym razem nie zostawimy naszych przyjaciół bez wsparcia" - zapewnił.

Marszałek województwa wielkopolskiego zaapelował o codzienną uważność i sąsiedzką życzliwość wobec tysięcy obywateli Ukrainy, którzy "w różnych wielkopolskich miejscowościach żyją i pracują wspólnie z nami na dobrobyt naszego regionu".

Kolejni przemawiający - obywatele Ukrainy, Białorusi i Polacy - apelowali m.in. o przekazywanie opatrunków, noktowizorów i drobnego wyposażenia takiego jak buty wojskowe na rzecz ukraińskich żołnierzy. Nawoływano także do bojkotu produktów pochodzących z Rosji. Apelowano również, by za pośrednictwem portali internetowych informować mieszkańców Rosji, że wojna toczy się na obszarze całej Ukrainy, a nie tylko na wschodzie kraju, na terenach separatystycznych republik.

Pod koniec zgromadzenia uczestnicy odśpiewali hymn Ukrainy, a kilku uczestników odpaliło race.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak przekazał PAP, że zabezpieczający demonstrację funkcjonariusze nie odnotowali żadnych incydentów.