Poznań: 8 projektów z rządowym dofinansowaniem w celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców

Osiem projektów z Wielkopolski zostanie dofinansowanych w ramach programu Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka. W czwartek wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał umowy z samorządami na dofinansowanie realizacji projektów.

"O bezpieczeństwie można by mówić wiele i w wielu aspektach. Bezpieczeństwo jest w końcu podstawową potrzebą każdego człowieka. Ostatnie badania pokazują, że przeważająca większość Polaków czuje się w Polsce bezpiecznie. Ale to nie znaczy, że nie mamy jeszcze sporo do zrobienia w tym zakresie. Ten program ma właśnie na celu wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa" - podkreślił wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

"Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" jest już IV edycją programu, którego początki sięgają 2007 roku.

Jak poinformował Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, spośród propozycji przekazanych przez wojewodów do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dofinansowanych zostało 130 projektów w całym kraju, w tym 8 projektów z województwa wielkopolskiego na łączną kwotę ponad 732 tys. zł.

Zadania realizowane będą przez powiat pilski, leszczyński, jarociński, a także gminę Murowana Goślina, Swarzędz, Kłecko, Godziesze Wielkie oraz Lipno.

"Projekty realizowane są zgodnie z dwoma głównymi celami szczegółowymi. Pierwszy z nich dotyczy wzmocnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa poprzez np. budowę lub modernizację systemów monitoringów miejskich, czy też doświetlenia miejsc postrzeganych jako niebezpieczne" - wskazano.

Drugim celem programu jest podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania poprzez działania profilaktyczno-edukacyjne w zakresie budowania poczucia bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych.