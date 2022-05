Poznań: 9 maja wyrok w ponownym procesie Adama Z. oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman (aktualizacja)

9 maja Sąd Okręgowy w Poznaniu wyda wyrok w ponownym procesie Adama Z., oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman. „Jako ojciec przyjeżdżałem tutaj, aby dowiedzieć się prawdy - po 6 latach niestety moja rodzina się tej prawdy nie dowiedziała” – powiedział w czwartek w sądzie ojciec Ewy Tylman.

Ewa Tylman zaginęła w listopadzie 2015 r.; po kilku miesiącach z Warty wyłowiono jej ciało. Ze względu na znaczny rozkład zwłok biegli nie byli w stanie jednoznacznie określić przyczyny śmierci.

Według prokuratury, 23 listopada 2015 r. Adam Z. zepchnął Ewę Tylman ze skarpy, a potem nieprzytomną wrzucił do wody. Zarzucane mu przez prokuraturę zabójstwo z zamiarem ewentualnym jest zagrożone karą do 25 lat więzienia lub dożywociem.

Proces Adama Z. toczył się przed poznańskim sądem okręgowym od stycznia 2017 r. W kwietniu 2019 r. Sąd Okręgowy uznał, że Adam Z. nie zabił Ewy Tylman i uniewinnił go od zarzutu zabójstwa z zamiarem ewentualnym. W styczniu 2020 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i skierował sprawę do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy w Poznaniu zakończył w czwartek trwający od marca 2021 roku ponowny proces Adama Z. Wyrok ma zostać ogłoszony 9 maja.

Prokurator Magdalena Jarecka przypomniała w mowie końcowej wydarzenia poprzedzające tragiczne zdarzenie przy moście św. Rocha, w tym wieczorną imprezę, na której Ewa i Adam bawili się wspólnie ze znajomymi z pracy, a także przebieg trasy, którą oskarżony przeszedł z Ewą - od ostatniego lokalu, do okolic Warty.

Wskazała, że opisany w akcie oskarżenia przebieg zdarzenia, w tym sprzeczka między Ewą a Adamem Z., a także chwilę później zepchnięcie kobiety do rzeki tak, że jej ciało popłynęło z nurtem - stanowi "jedyny, prawdziwy przebieg wydarzeń"; oparty m.in. na zeznaniach policjantów, którym Adam Z. miał tak właśnie opisać tę sytuację. Dodała, że podobne wyjaśnienia Adam Z. złożył także w trakcie eksperymentu procesowego.

Prokurator odnosząc się do późniejszego stanowiska oskarżonego - w którym odwołał wcześniejsze wyjaśnienia, twierdził także, że do ich złożenia został przymuszony przez funkcjonariuszy - miało na celu jedynie uniknięcie odpowiedzialności karnej. Dodała też, że niepamięć - na jaką wskazywał oskarżony w trakcie procesu - także była zdaniem prokuratury "bardzo wybiórcza".

Prokurator zaznaczyła, że z opinii biegłych wynika, że "można przyjąć, że w chwili, kiedy Ewa Tylman znalazła się w wodzie, jej podstawowe funkcje życiowe - krążenie, oddychanie - były zachowane", czyli kobieta żyła. "Zgromadzony materiał dostarczył dowodów na to, że Adam Z. dopuścił się zarzucanego mu czynu" - podkreśliła.

Obrona z kolei wniosła o uniewinnienie oskarżonego - zarówno od zarzutu zabójstwa, jak również od ewentualnej odpowiedzialności z art. 162 kk, czyli nieudzielenia pomocy Ewie Tylman (na taką ewentualną zmianę wskazywał wydając wyrok poznański sąd apelacyjny).

Adw. Ireneusz Adamczak wskazał, że sąd okręgowy - wydając teraz wyrok - nie jest związany wcześniejszą oceną sądu apelacyjnego i może dokonać swobodnej oceny materiału dowodowego według wskazań logiki, wiedzy oraz doświadczenia życiowego. Dodał jednak, cytując fragment uzasadnienia wyroku sądu apelacyjnego, że "żaden dowód nie wskazuje na to, że Adam Z. dokonał zabójstwa Ewy Tylman".

"Kiedyś występując przed sądem powiedziałem - i ja to podtrzymam - że ten oskarżony, który dzisiaj tak wygląda, jest jak gdyby przeżarty, wyniszczony - też tą całą sytuacją (…) Nie możemy uznawać średniowiecznej zasady, że najlepiej by było żeby ten nieobecny przyznał się, gdyby powiedział. Ale on proszę sądu nie może się przyznać - mówię to, bo wierzę, bo przeanalizowałem, bo dojrzałem ten problem, bo sumienie mocno pracowało" - powiedział.

Ojciec Ewy Tylman, Andrzej, powiedział w czwartek na sali sądowej, że po ponad 6 latach od tego tragicznego zdarzenia nadal nie wie, co się dokładnie stało z jego córką tamtej nocy.

"Jako ojciec przede wszystkim przyjeżdżałem tutaj nie wysłuchiwać zeznań świadków, chociaż byłem świadkiem tej całej rozprawy, ale chciałem się dowiedzieć prawdy. I po 6 latach niestety moja rodzina się tej prawdy nie dowiedziała" - powiedział Andrzej Tylman.

Odnosząc się do wyjaśnień Adama Z., zmiany tych wyjaśnień na późniejszym etapie podkreślił, że "on wszystko wie".

"Nie przyjeżdża teraz na sprawy, nie chce patrzeć mi w oczy - i on zna całą sprawę. Nie wiem co nim kieruje - kolega, przyjaciel, prowadzi moje dziecko na szafot - bo tak mam prawo powiedzieć. Zamiast ją zaprowadzić do domu, to gdzie ją prowadzi? Nikną, po 5 minutach 20 sekundach on wychodzi zza przystanku, sam. A gdzie jest moja córka? Po 8 miesiącach się okazuje, że jest w wodzie. Co my mamy zrobić? Po 6 latach? Nie ma dziecka. Przyjeżdżamy tutaj z nadzieją, że się dowiemy prawdy - a zawiodłem się, ogromnie się zawiodłem" - powiedział.

"Mam ogromny żal do organów ścigania, ponieważ mając na tapecie oskarżonego Adama Z., którego widać na kamerach, kiedy prowadził moją córkę, nie zatrzymuje się go od razu, tylko po tygodniu. To jest ogromny błąd. To ja laik, jako nieznający prawa, mogę to powiedzieć" - dodał.

Pełnomocnicy oskarżyciela posiłkowego wnieśli do sądu o uznanie winy oskarżonego. Adw. Wojciech Wiza odniósł się w trakcie mowy końcowej m.in. do wyroku sądu apelacyjnego i treści jego uzasadnienia. "Pojawia się pytanie, jaka jest w tej chwili rola sądu I instancji, po orzeczeniu sądu apelacyjnego? Czy rolą sądu będzie wyłącznie określenie wymiaru kary? Czy jednak będzie przeanalizowanie całej sytuacji i podjęcie decyzji w każdym z możliwych kierunków zakończenia tego postępowania?".

"Musimy się zastanowić, na ile ten wyrok sądu apelacyjnego, treść jego uzasadnienia będzie wiązała w jakiś sposób symbolicznie ręce wysokiemu sądowi - bo pozostaje pytanie, czy to co zrobił sąd apelacyjny, ten jego pogląd precyzyjnie uzasadniony, ma być swojego rodzaju kagańcem decyzyjnym, czy jednak należy go potraktować jako pewnego rodzaju pozostawioną w aktach sprawy mapę drogową, co do dalszego rozstrzygnięcia" - dodał.

Adw. Wiza odniósł się także do kwestii notatki policyjnej sporządzonej przez troje funkcjonariuszy, którym Adam Z. miał opisać przebieg zdarzenia. Jak wskazał, notatka policyjna - jako taka - nie może zastępować wyjaśnień oskarżonego i jest objęta zakazem dowodowym, natomiast - jak mówił - czym innym są zeznania funkcjonariuszy, świadków tej rozmowy, dotyczące okoliczności i treści samej rozmowy; rozmowy, nie notatki. "W tym kontekście wydaje się, że sąd powinien ten materiał dowodowy potraktować jako pełnowartościowy i go w tym kontekście przeanalizować" - powiedział.

"Mam pełną świadomość, że wyrok, obojętnie jakiej będzie treści nie odwróci tragedii pokrzywdzonych, ale może przywrócić im wiarę w wymiar sprawiedliwości - i o to wysoki sąd proszę" - dodał.

Drugi z pełnomocników oskarżyciela posiłkowego adw. Mariusz Paplaczyk wskazał, że "ta sprawa, to sprawa określana potocznie +sprawą Ewy Tylman+ i tak zostało przyjęte, ale to nie jest sprawa Ewy Tylman, ale sprawa osk. Adama Z.".

"Zawodowy, branżowy portal dziennikarski podaje, że ta sprawa wzbudziła od 2010 roku największe zainteresowanie w Polsce jeżeli chodzi o zainteresowanie medialne, a amerykański gigant portal Google stwierdził, że w 2016 roku fraza +Ewa Tylman+ była na 3. miejscu najbardziej popularnych fraz wyszukiwanych w tej wyszukiwarce - ale to nie jest istotne w żadnej mierze dla oskarżycieli posiłkowych. Dlatego, że to tylko i wyłącznie dla nich - to będzie odpowiednio - sprawa córki oraz siostry Ewy Tylman. I to oni od tych kilku lat starają się uzyskać odpowiedź na pytanie i mówi o tym cały czas oskarżyciel posiłkowy, ojciec pokrzywdzonej Andrzej Tylman: co się stało z moją córką? I on z takim pytaniem pozostał cały czas i również jest z nim podczas tego drugiego procesu" - mówił.

Odnosząc się do ewentualnego skazania Adama Z. za nieudzielenie pomocy wskazał, że "nikt przecież nie wymagał od Adama Z. bohaterskich czynów", ale zaraz po tym, jak już sam pojawił się na nagraniach monitoringu widać, że wyciąga telefon i dzwoni. "Ale Adam Z. nie dzwoni na pogotowie. Do kogo dzwoni? Dzwoni do swojego chłopaka i mówi: +ech kotek, zgubiłem się, zagubiony jestem+ (...) Czy tak zachowuje się osoba, która następnie kilku innym podaje różne wersje tego zdarzenia, co więcej - cynicznie na następny dzień - uczestniczy w oprowadzaniu brata zaginionej. Przecież to on chodzi z Piotrem Tylmanem po moście i udaje, pokazując gdzie z Ewą się dostał" - mówił.

Dodał też, że "jeżeli do tego dołożymy jeszcze ten argument, który wskazywała pani prokurator, ten porzucony na przystanku dowód, to mamy oto sprawcę, który wie, że Ewa Tylman jest w wodzie, ale już włączyła mu się kalkulacja" - powiedział. Dodał - powołując się na specjalistów - "że jeśli kalkulacja pojawi się u sprawcy, to ona wyłącza w tym momencie automatycznie stres, dlatego, że sprawca już jest zdolny do podejmowania decyzji. Jeśli zatem Adam Z. pozostawia ten dowód, pozbywa się go - to już w tym momencie konstruuje linię obrony w zakresie tego, co się przy brzegu Warty stało" - podkreślił.