Poznań: Akcja sprzątania brzegów Warty

W sobotnie przedpołudnie, z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, w Poznaniu rozpocznie się akcja sprzątania brzegów Warty. Dla uczestników przygotowano 10 punktów z pakietami rękawiczek i worków na śmieci, a dla najmłodszych warsztaty i konkursy.

Poznański magistrat poinformował, że chętni do wzięcia udziału w sprzątaniu brzegów Warty od godz. 10, w 10 punktach nad rzeką będą mogli odebrać pakiety rękawiczek i worków na śmieci; otrzymają tam również wskazówki organizacyjne.

Według zapewnień, każda osoba biorąca udział w akcji otrzyma też kod na darmowy przejazd elektryczną hulajnogą po Wartostradzie. "Przy punktach będzie można wypożyczyć i oddać pojazd. Podczas poruszania się na hulajnodze należy zachować ostrożność i stosować się do obowiązujących przepisów. Po skończonej przejażdżce pojazdy należy odstawić w taki sposób, aby nie utrudniały ruchu oraz nie stwarzały zagrożenia" - zaznaczono w komunikacie.

W punktach wydawane będą także torby do zbierania kapsli od butelek. "Zapełnioną torebkę z metalowymi zatyczkami będzie można dostarczyć do kwatery głównej przy plaży Nurt i przekazać osobom na stoisku edukacyjnym. Tam wymienione zostaną na nagrody-niespodzianki" - wskazano w informacji. Dodano, że nad Wartą po raz kolejny pojawi się instalacja - butelka na kapsle - do której można wrzucać metalowe zatyczki, aby nie zaśmiecać okolicy.

Dla najmłodszych uczestników akcji Oddział Edukacji Ekologicznej z Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów przygotowały warsztaty edukacyjne. "Odbędą się quizy, konkursy z upominkami, będzie okazja do wykonania kolorowych kul kwietnych z masy papierowej przygotowanej z makulatury, dzięki którym powstają tzw. bomby kwietne. Papierowe kule zawierające nasiona roślin miododajnych można posadzić w dowolnym miejscu" - opisano w komunikacie.

Dodano, że warsztaty dla dzieci będą połączone z pogadankami m.in. na temat roli pszczół i innych zapylaczy w ekosystemie, o konieczności zmiany zachowań i przyzwyczajeń w pielęgnowaniu zieleni miejskiej, a także o prawidłowej segregacji odpadów.

Szczegóły sobotniej akcji sprzątania brzegów Warty można znaleźć na stronie internetowej https://www.facebook.com/events/569712268295033/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A185945320925500%7D%7D]%22%7D