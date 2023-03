Poznań: Ambasador USA: wytyczamy kolejny kluczowy etap polsko-amerykańskich relacji

Wytyczamy kolejny kluczowy etap polsko-amerykańskich relacji. To historyczna chwila, to znak, że Stany Zjednoczone są oddane Polsce i NATO i że jesteśmy zjednoczeniu w obliczu rosyjskiej agresji - mówił we wtorek w Poznaniu ambasador USA Mark Brzezinski.

We wtorek w Poznaniu powołany został garnizon armii USA - pierwszy stały garnizon żołnierzy amerykańskich w Polsce; będzie on wspierał inne jednostki USA w Polsce. W uroczystości wzięli udział m.in. wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak oraz ambasador USA Mark Brzezinski.

"Panie ministrze, to dla mnie prawdziwy zaszczyt, że wspólnie wytyczamy dziś kolejny kluczowy etap w polsko-amerykańskich relacjach. Dla nas, jako przedstawicieli naszych rządów, nie ma nic ważniejszego, niż zapewnienie naszym narodom bezpieczeństwa" - mówił Brzezinski.

"Ta chwila jest prawdziwie historyczna. To znak, że zamierzamy tu pozostać, że Stany Zjednoczone są oddane Polsce i sojuszowi NATO, że jesteśmy zjednoczeniu w obliczu rosyjskiej agresji" - podkreślił ambasador.

Brzezinski przypomniał też słowa prezydenta USA Joe Bidena z ostatniego pobytu w Polsce, który mówił, że przyjaźń polsko-amerykańska jest kluczowa. "Prezydent Biden podczas tego pobytu w imieniu amerykańskiego narodu podziękował Polakom za ich niesłabnące wsparcie dla Ukrainy oraz za zaangażowanie Polski na rzecz obrony wolności i demokracji. A wszyscy państwo odegraliście w tym dziele swoją rolę" - zaznaczył ambasador.

Zapewnił też, że prezydent Biden przez całe swoje życie jest przyjacielem Polski i przesłał w imieniu amerykańskiego prezydenta słowa podziękowania. "Prezydent Biden wie, że możemy na was polegać" - mówił Brzezinski.

"Dzisiaj mogę powiedzieć, że my, jako przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, stoimy u waszego boku i nie są to tylko puste słowa. To są słowa, które codziennie wypełniamy treścią" - zapewnił amerykański dyplomata. "Obecność armii amerykańskiej w Polsce buduje trwałe bezpieczeństwo Polski" - dodał.

Dziękował również Polsce za to, że "była i jest wdzięcznym gospodarzem dla wszystkich amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce w czasie tego trudnego kryzysu". "Stoimy dosłownie ramię w ramię obok siebie, a wszystko to za wolność waszą i naszą" - dodał Brzezinski.