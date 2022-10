Poznań: Apel Rady Miasta Poznania ws. reformy finansowania jednostek samorządu terytorialnego

Poznańscy radni zaapelowali we wtorek do Rady Ministrów, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej o pilne podjęcie rozmów z samorządowcami. Jak podał poznański magistrat, mają one dotyczyć "opracowania i wprowadzenia reformy finansowania jednostek samorządu terytorialnego".

Jak poinformował poznański magistrat, stanowisko w tej sprawie radni przyjęli podczas wtorkowej sesji.

W stanowisku podkreślono - jak wskazał magistrat - że "regularne ograniczanie dochodów samorządów - poprzez zmniejszenie wpływów z podatków PIT i CIT, reformy edukacji i wynikające z tego konieczne zwiększenie nakładów na oświatę, ponadto postępująca inflacja i wynikająca z niej presja płacowa, a także rosnące ceny energii elektrycznej, paliwa, ogrzewania czy usług - skutkować będzie pogarszającą się jakością życia mieszkańców, zwłaszcza tych najbiedniejszych. Rosnące koszty będą powodowały mniejszą skalę inwestycji i cięcia w wydatkach publicznych".

Rada Miasta Poznania w stanowisku postuluje więc m.in. zwiększenie udziału budżetu państwa w finansowaniu oświaty. Magistrat zaznaczył, że "obecnie nie pokrywa on nawet w całości wynagrodzeń nauczycieli. Radni chcą też stabilizacji finansów samorządów - podkreślają, że liczne zmiany w systemie spowodowały dużą niepewność, co źle wpływa na możliwości rozwojowe".

Radni apelują również o zapewnienie pełnej rekompensaty - w przypadku zmiany przepisów wpływających na uszczuplenie dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Jak podano, "obecne przepisy jej nie gwarantują".

Wskazano także, że zgodnie z danymi prezentowanymi przez Związek Miast Polskich "ubytek dochodów z PIT Poznania w latach 2019-2023 szacowany jest na 1,382 mld zł. Miasto w 2021 r. otrzymało rekompensatę w wysokości 136 mln zł, planuje się, że w 2022 dostanie 163 mln zł".

"Rada postuluje także zapewnienie samorządom udziału w zryczałtowanym podatku dochodowym oraz stworzenie dodatkowych mechanizmów finansowania zadań - w szczególności oświaty i transportu zbiorowego - na terenach metropolitalnych" - wskazano.

Radni podkreślili także, że samorząd terytorialny - jako tworzona na mocy prawa wspólnota mieszkańców - "ma za zadanie zaspokajanie potrzeb tej wspólnoty". "Bez pilnej i koniecznej reformy finansowania jednostek samorządu terytorialnego zadanie to może wkrótce stać się niemożliwe do zrealizowania" - wskazano.