Poznań: Blisko 7,5 tys. zakwalifikowanych na studia na UAM

Blisko 7,5 tys. osób, z ponad 30 tys. biorących udział w rekrutacji, zakwalifikowało się do przyjęcia na studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). 6,5 proc. zakwalifikowanych stanowią cudzoziemcy - podała w poniedziałek uczelnia.

Przemysław Stanula z biura prasowego UAM podał, że blisko 7,5 tys. kandydatów na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie zakwalifikowało się do przyjęcia na UAM. "Cudzoziemcy stanowią 6,5 proc. z nich" - dodał.

Według danych uczelni najwięcej chętnych zgłosiło się na psychologię - 2117 osób, prawo - 1584 i filologię angielską - 1389.

Zgodnie ze statystkami podanymi przez uczelnię w tegorocznej rekrutacji najtrudniej było dostać się na psychologię, gdzie na jedno miejsce na studiach przypadało średnio ponad 17 kandydatów. Na filologii koreańskiej ten współczynnik wyniósł blisko 17 osób na jedno miejsce, a prawie 14 kandydatów ubiegało się o jedno miejsce na zarządzaniu i prawie w biznesie.

"Wszyscy zakwalifikowani kandydaci mają czas do 22 lipca do godz. 23:59 na złożenie dokumentów w Systemie Internetowej Rekrutacji. To także czas na złożenie rezygnacji dla tych, którzy zdecydowali, że nie chcą ubiegać się o przyjęcie na studia na danych kierunkach, a także na składanie oświadczeń o podtrzymaniu chęci studiowania w UAM dla kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia" - opisał Stanula.