Poznań: Bliżej do porozumienia neonatologów z dyrekcją szpitala przy ul. Polnej

Neonatolodzy i dyrekcja poznańskiego szpitala ginekologiczno-położniczego przy ul. Polnej porozumieli się ws. czterech z pięciu postulatów lekarzy - podała w piątek rzeczniczka lecznicy. Walczący m.in. o podwyżki medycy w czerwcu wypowiedzieli umowy o pracę.

Od końca sierpnia lekarze z Poznańskiego Związku Zawodowego Neonatologów (PZZN) pozostają w sporze zbiorowym z dyrekcją szpitala przy ul. Polnej. Z końcem czerwca grupa około 30 medyków, czyli praktycznie cały zespół neonatologów, złożyła wypowiedzenia umów o pracę. Lekarze będą pracować w placówce do końca września.

Medycy nie chcą, by zmieniono formę ich zatrudnienia z etatów na kontrakty, jednocześnie zażądali podwyższenia zasadniczego wynagrodzenia do 15 tys. zł brutto. W wydanym w lipcu oświadczeniu dyrekcja lecznicy określiła postulaty finansowe medyków jako "nieprzeciętnie wygórowane". Według ówczesnej opinii kierownictwa placówki, spełnienie oczekiwań lekarzy doprowadziłoby do niewypłacalności szpitala.

Rzecznik prasowy Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (GPSK) Małgorzata Kolczyńska poinformowała w piątek PAP, że po trzydniowych rokowaniach dyrekcji placówki z PZZN, strony doszły do porozumienia w sprawie czterech z pięciu postulatów lekarzy.

"W związku z tym, zgodnie z obowiązującymi w sporze zbiorowym zasadami, strony wystąpią z prośbą do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o wyznaczenie zewnętrznego mediatora bądź zdecydują o wyborze mediatora wskazanego przez którąś ze stron sporu zbiorowego" - opisała Kolczyńska.

Przedstawicielka PZZN dr n. med. Monika Czarnecka powiedziała w piątek PAP, że ostatni punkt sporny między medykami a dyrekcją dotyczy, postulowanego przez związkowców, przywrócenia liczby lekarzy dyżurujących na oddziale do czterech. Jak wskazała, od końca sierpnia każdorazowo na oddziale dyżur pełni trzech neonatologów.

Poznański Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny przy ul. Polnej jest największą tego typu placówką w kraju. Co roku przyjmowanych jest w niej około 7 tys. porodów.