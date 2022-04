Poznań: Caritas: wsparcie dla uchodźców z Ukrainy coraz bardziej dostosowane do potrzeb

Po okresie spontanicznej, bardzo szerokiej pomocy uchodźcom z Ukrainy, obecnie oferowane wsparcie jest coraz bardziej dostosowane do potrzeb konkretnych osób – powiedział PAP Marek Misiek z Caritasu Poznań.

Misiek podkreślił, że liczba osób i podmiotów dostarczających organizacji pomoc rzeczową dla gości z Ukrainy jest wciąż znacząca. W ośrodkach Caritasu i w parafiach archidiecezji poznańskiej wsparcie udzielane jest około 5 tys. ukraińskich uchodźców.

"Zakończył się pierwszy, najbardziej spontaniczny okres wpierania ukraińskich uchodźców, czas pospolitego ruszenia, który trwał pierwsze tygodnie po wybuchu wojny. Skala dostarczanej pomocy była ogromna - właśnie dlatego potrzebne było uruchomienie osobnego magazynu darów w jednej z hal MTP w Poznaniu. Obecnie pomoc, którą odbieramy i przekazujemy dalej, staje się coraz bardziej dostosowana do potrzeb konkretnych osób" - powiedział.

Marek Misiek wyjaśnił, że niezmiennie wiele osób prywatnych i przedstawicieli różnych podmiotów dociera do Caritasu z pytaniami, jakie rzeczy są potrzebne uchodźcom, cały czas też do parafii lub do centrali Caritasu na Rynku Wildeckim w Poznaniu dostarczane są artykuły potrzebne osobom z Ukrainy. Niezmiennie przyjmowana jest żywność, środki czystości, kosmetyki i artykuły higieniczne.

"Teraz w większym niż wcześniej stopniu tę dostarczaną nam pomoc uzupełniamy produktami, które kupujemy sami. Pieniądze wydajemy na zakup żywności, której cały czas brakuje, o nią przede wszystkim prosimy też ofiarodawców. Kupujemy też odzież dla konkretnych osób, konkretnych dzieci przebywających w naszych ośrodkach, w miejscach, którymi się opiekujemy - odpowiednio dobrane ubrania i buty. To są takie artykuły, które trudno pozyskać w ramach powszechnej zbiórki" - powiedział.

Przedstawiciel Caritasu podkreślił, że w Poznaniu od początku działań pomocowych na rzecz uchodźców nie było większych problemów z nadmiarem dostarczanych rzeczy - w tym ubrań i butów.

"Zdarzało się, że w magazynie, który działał na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich przyjmowaliśmy odzież. Ona była od razu udostępniana potrzebującym. Ludzie, którzy przychodzili po inne rzeczy, mogli sobie wybrać ubrania, więc nie mieliśmy problemu z gromadzącą się, nadmiarową odzieżą" - zapewnił.

Caritas planuje kolejne działania na rzecz Ukraińców, którzy po wybuchu wojny dotarli do Polski. Marek Misiek powiedział, że tegoroczna odsłona akcji "Tornister Pełen Uśmiechów", której celem jest wsparcie uczniów z ubogich rodzin poprzez przekazanie im wyprawek szkolnych, w tym roku będzie organizowana z myślą o ukraińskich dzieciach w szkołach z Poznania i okolic.