Poznań: "Czerwone maki" – wystawa o 2. Korpusie Polskim w Muzeum Broni Pancernej

W Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu od czwartku otwarta będzie wystawa pt. "Czerwone maki" Szlak bojowy 2. Korpusu Polskiego. Ekspozycję przygotowano z okazji 80. rocznicy utworzenia korpusu oraz w 79. rocznicę bitwy o Monte Cassino.

2. Korpus Polski pod dowództwem gen. dyw. Władysława Andersa utworzony został 21 lipca 1943 roku na podstawie rozkazu Naczelnego Wodza, gen. broni Władysława Sikorskiego. Trzon sił przyszłego korpusu stanowili obywatele polscy uwolnieni z sowieckich więzień po podpisaniu 30 lipca 1941 r. układu Sikorski-Majski i przywróceniu stosunków dyplomatycznych między Polską a ZSRR. Do najbardziej spektakularnych sukcesów 2 Korpusu Polskiego należy zdobycie 18 maja 1944 twierdzy Monte Cassino.

"Kiedy statystyczny Polak słyszy słowa: czerwone maki, zwykle pierwsze, co przychodzi mu do głowy, to refren znanej pieśni wojskowej związanej z bitwą o Monte Cassino. Stąd taki właśnie tytuł wystawy otwieranej w 79. rocznicę tamtego zwycięstwa i przy okazji 80. rocznicy utworzenia 2. Korpusu Polskiego" - powiedział PAP szef Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu ppłk Tomasz Ogrodniczuk.

Wystawa prezentuje szlak bojowy 2. Korpusu Polskiego, przybliża historię jego powstania oraz jego uzbrojenie.

"Przygotowaliśmy też dwa pojazdy, które są w barwach i emblematach 15 Pułku Ułanów Poznańskich. działającego w strukturach 2. Korpusu Polskiego. To samochód pancerny Dingo pozyskany z USA oraz samochód pancerny Fox sprowadzony w 2020 r. z Włoch do Polski. Na potrzeby wystawy eksponaty ze swojej kolekcji udostępnili nam Zbyszko Kruszona i Grzegorz Frąckowiak. To m.in. ford ucharakteryzowany na samochód wywożący rannych z pola bitwy. Pokażemy oryginalne elementy z wyposażenia szpitala polowego, elementy uzbrojenia i oryginalne mundury polskich żołnierzy z okresu wojny" - powiedział ppłk Ogrodniczuk.

W 2021 roku w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu otwarto wystawę "Pancerne skrzydła" przedstawiającą wydarzenia związane z wyzwoleniem belgijskich miast przez 1. Dywizję Pancerną generała Maczka.

"Do tej pory brakowało nam w muzeum opowieści o drugim z naszych wybitnych generałów, gen. Andersie. Pewne części wystawy +Czerwone maki+: prezentacja generała, jednostek którymi dowodził, część pamiątek związanych z 2. Korpusem Polskim pozostaną już na stałe elementem naszej ekspozycji" - powiedział ppłk Ogrodniczuk.

Chętni będą mogli zobaczyć nową wystawę także w sobotę wieczorem, od godz. 17.00 do 21.00 w ramach odbywającej się w ten weekend w Poznaniu Nocy Muzeów. Tego dnia dłużej niż zwykle, od przedpołudnia aż do wieczora, jeździł będzie autobus nr 102 dowożący zainteresowanych z centrum miasta do Muzeum Broni Pancernej.

Ppłk Ogrodniczuk zapewnił, że na wieczór przygotowywanych jest sporo niespodzianek - także dla dzieci. Chętni będą mieli okazję zajrzeć w niedostępne na co dzień miejsca, usłyszeć opowieści pasjonatów historii, zobaczą też, jak wygląda renowacja i konserwacja eksponatów muzeum. Bilet do muzeum w Noc Muzeów kosztował będzie złotówkę - każda pójdzie na konserwację sprzętu.